Сгоревшая филармония в Кишиневе: отчет готов, но окончательные выводы впереди

В каком состоянии сейчас находится здание кишиневской филармонии, пострадавшее от сильнейшего пожара, и что его ждет в будущем - Минэкономики представило отчет.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Экспертный отчет о состоянии здания Национальной филармонии в Кишиневе представило Министерство экономики и инфраструктуры. Документ в пятницу рассмотрели в рамках рабочей группы, которая должна подготовить технические решения для восстановления пострадавшего от пожара объекта, информирует пресс-служба ведомства.

Согласно документу, наибольший риск представляет большой зал филармонии с частью сцены, вспомогательные помещения и верхняя часть малого зала с фойе. Из-за высокой температуры во время пожара металлоконструкции здания "потеряли устойчивость и больше не могут использоваться", часть кладки стен "стала хрупкой, прочностные свойства материалов снизились", - отмечается в докладе. Специалисты говорят, что существует угроза обрушений целого ряда конструкций.

Решено утилизировать все разрушенные элементы, как только на эти работы будет получено разрешение. Те части конструкции, которые могут обрушиться, подлежат демонтажу. Когда все работы завершат, здание ждет второй этап технической экспертизы, отмечает Минэкономики.

Рабочая группа рекомендовала отраслевым структурам разработать технико-экономическое обоснование реконструкции здания филармонии, определить, какие это повлечет расходы. Кроме того, планируется составить концепцию, которая решит дальнейшую судьбу пострадавшего объекта.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

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