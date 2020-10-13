Молдавскую короткометражку представили на фестивале в России: подробности

Молдавский режиссер, чья короткометражная лента была представлена на Московском международном кинофестивале, надеется, что эта оценка позволит начаться новому этапу в отечественном кинематографе.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Короткометражка молдавского режиссера "Я - Дорин" ("Eu sunt Dorin") попала в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля. О том, что значит для Молдовы показ работы отечественного производства на конкурсе такого уровня, Sputnik узнал из первых уст – у режиссера ленты Валерия Андриуцы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Валерий Андриуцэ

"Конечно, непросто попасть на фестиваль категории "А". Велись переговоры в том числе с министерством культуры и Национальным центром кинематографии, как сделать так, чтобы преодолеть барьер качества звука, чтобы растопить лед и попасть на большие фестивали. Потому что конкуренция огромная", - отметил собеседник.

По его словам, на некоторых кинофестивалях претендентов - тысячи, и попасть на такой конкурс, как Московский международный фестиваль крайне непросто. Дело в том, что фестивалей категории "А" в мире насчитывается 15. Как отметил режиссер, для участия необходимо соответствовать определенным условиям.

"Я бы сказал, что это лотерея с небольшим шансом. Надеюсь, что эта возможность ознаменует новый этап в молдавском кинематографе, чтобы получить доступ к важным фестивалям по всему миру", - заявил Андриуцэ.

Как рассказал режиссер, ему поступило предложение показать фильм и на одном из европейских фестивалей. Однако мировая премьера ленты состоялась на Московском международном кинофестивале.

"Хорошо, что есть предложения. Это и большая удача, но и много работы", - отметил собеседник.

Фильм молдавского режиссера рассказывает о студенте из провинции по имени Дорин, который подрабатывает тем, что выдает себя за других людей на экзаменах в вузы. У главного героя есть всего одна ночь, чтобы подготовиться к новой роли. Короткометражку отсняли при поддержке Национальных кинематографических союзов Молдовы и Румынии. К слову, Андриуцэ выступил не только режиссером, но и автором сценария к этой ленте. В 2017 году Андриуцэ дебютировал в режиссуре с короткометражным фильмом "Дорогие друзья" (Chers Amis) – это первый фильм из задуманной им трилогии. Лента "Я – Дорин" стала заключительной частью.

"Не могу отнести этот фильм к какому-то жанру. Он про жизнь, где есть место и смеху, и слезам. Есть и комические моменты. Я не люблю чистые жанры", - сказал режиссер.

Съемки проходили в Кишиневе летом 2019 года и завершились в феврале текущего года.

Московский международный кинофестиваль впервые прошел в столице России в 1935 году. В этом году он состоялся уже в 42 раз.

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