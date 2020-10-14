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Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе

Кишинев отмечает 584-летие: что будет в столице на День города

© Fotolia / Leonid Andronov
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201014/32022940/kishinev-otmechaet-584-letie-chto-budet-v-stolitse-na-den-goroda.html

Что ждет кишиневцев и гостей столицы на день города, в 584-ю годовщину со дня первого упоминания в исторических документах нынешней молдавской столицы, читайте в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В среду, 14 октября, в Кишиневе отмечают День города. Несмотря на пандемию, небольшие праздничные мероприятия проходят во всех микрорайонах города, а вот массовых гуляний не запланировано.

Рано утром, в 08.00, официальные лица по традиции возлагают цветы к памятнику Штефану чел Маре, в это же время и до 10.00 в Кафедральном соборе пройдет литургия в честь Храма города.

Полная программа празднования Дня города

  • Бендеры, вид на крепость
    © Sputnik / Igor Vzorov
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    10.00-11.00. Инаугурация праздника и концерт "Храм Кишинева". Принимают участие: симфонический оркестр Национальной филармонии, муниципальный оркестр популярной музыки под руководством братьев Адваховых, академическая хоровая капелла "Doina". Выступят Еуджен Дога, Михай Чобану, группа "Brio Sonores", Николае Грибинча и ансамбль "Plăieșii".
  • 11.00-18.00. Выставка „Tezaur folcloric" (сквер Кафедрального собора). Художественная выставка. Этнофольклорный ансамбль "Plăieșii".
  • 12.00-13.00. Панорамная экскурсия (Музей истории Кишинева), с участием генерального примара Иона Чебана.
  • 16.00-17.30. Композиция "Orașul meu alb" (парк "Штефан чел Маре"). Концерт классической музыки и поэзии.
  • 16.00-17.30. Композиция "Urare pentru Chișinău" (пешеходная улица Е. Дога). Этно-джазовая музыка, поэтический вечер и группа "Trigon".
  • 16.30-18.00. Композиция "Să trăiești Chișinău!" (сквер Кафедрального собора). Классическая музыка и современная поэзия, квартет "Select Strings".
  • 17.30-19.00. Композиция "Gânduri pentru şi despre Chișinău..." (парк "Штефан чел Маре", Аллея классиков). Классическая музыка и чтение стихов. Oркестр Органного зала, Национальный хор.
    Как Кишинев празднует День города. Архивное фото
    © Sputnik / Osmatesco
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  • 17.30-19.00. Композиция "Chișinău, orașul meu..." (парк „Valea Morilor", гранитная лестница). Музыкальный и поэтический концерт.
  • 19.00-20.30. Композиция "Te salut Chișinău" (парк "Alunelul"). Классический и эстрадный концерт. Группа "Concertino".
  • 19.00-20.30. Композиция "Chișinău - oraș tineresc" (парк "Valea Morilor", ротонда). Джазовый и поэтический концерт. Джета Бурлаку & Band Дана Брума.
  • 19.00-20.30. Композиция "Despre Chișinău" (парк "Valea Trandafirilor", музыкальный фонтан). Этно-поп музыка и поэзия.
  • 20.00-21.30. Композиция "Chișinăul deseară" (парк "La Izvor"). Джазовый концерт. BIG Band Orchestra.
  • 20.00-21.30. Композиция "Chișinău - acasa sufletelor noastre" (аллея "Mircea cel Bătrân"). Концерт народной музыки и поэзии. Этнофольклорный ансамбль "Plăieșii".

Буюканы

  • 12.00-15.00. Музыкальный спектакль этнофольклорного театра "Ion Creangă" - "Bine e la șezetoare". Музыкальная программа - Ольга Чолаку, Лаурентиу Попеску, Анишоара Пуйкэ, группа "Viitorul". Оркестр народной музыки "Barbu Lăutaru" (сквер "Bucuriei" на ул. Букурией).

Чеканы

  • 10.00-18.00. Выставка книг "Sectorul Ciocana  – pagini de istorie" (пр. Мирча чел Бэтрын, 7).
  • 11.00-19.00. Выставка-продажа изделий народных мастеров и экопродуктов "Mâini dibace" (аллея Мирча чел Бэтрын).
  • 12.30-13.30 Конный парад "Ciocana 2020" (пр. Мирча чел Бэтрын, 2/ул. Петру Заднипру).
  • 12.00-16.00 Представление "Храм сектора Чеканы". Музыкальный концерт, коллектив "Ghiocel".

Ботаника

  • 11.00-16.00. Программа короткометражных фильмов о истории Кишинева и концерт поп-музыки (парк "Valea Trandafirilor").

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