Депутаты РФ подарили книги лицею имени Гоголя в Кишиневе

Посол России в Молдове Олег Васнецов, а также депутаты Государственной Думы РФ Елена Драпеко, Казбек Тайсаев и Ярослав Нилов передали партию литературы в дар одному из лучших русских учебных заведений республики.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Среди книг в основном – произведения русской классической литературы, которые лицеисты проходят в рамках учебной программы. Произведения Гоголя, Пушкина, Достоевского и Толстого оказались в Кишиневе благодаря выборам президента.

Депутаты российского парламента пребывают в Молдове в составе миссии наблюдателей от СНГ в ходе нынешнего электорального процесса в республике. И, по их словам, не могли упустить возможность посетить одно из лучших русских учебных заведений Молдовы.

Тем более что, как оказалось, Ярослав Нилов – не только родился в Кишиневе, но и в прошлом ученик лицея им. Гоголя. Он трогательно пообщался сегодня со своей бывшей учительницей русского языка Татьяной Фрунзе.

"В гости без подарков не приходят. И этот небольшой дар лицею – не только от Россотрудничества, но от всей Российской Федерации. Надеюсь, что сегодняшняя встреча укрепит нашу дружбу", - сказал Николай Журавлев.

О тесных контактах российского министерства просвещения с молдавскими учебными заведениями, в которых преподается русский язык, говорил и посол России Олег Васнецов. Дипломат особо упомянул программы, позволяющие выпускникам русских школ Молдовы поступать в вузы России. Его поддержала российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Я очень часто бываю в вашей стране, поскольку состою в группе дружбы между парламентами Молдовы и России. В программе нашего Федерального агентства по сотрудничеству в качестве одного из объектов записан, например, кишиневский молодежный театр "С улицы Роз", для которого мы планируем выделить финансирование из российского бюджета. Надеюсь, что в ближайшее время в нашу орбиту войдет и лицей имени Гоголя", - сказала Драпеко.

По ее словам, на 2021 год запланирован целый ряд совместных молдавско-российских мероприятий, рассчитанных на молодежную аудиторию. Один из проектов ориентирован на молодых молдавских ученых, на тог, чтобы предоставить им доступ к самым передовым технологиям, в том числе в области робототехники.

Кроме того, о планах оказать поддержку кишиневскому лицею им. Гоголя, рассказал депутат Госдумы Казбек Тайсаев:

"Недавно мы провели консультации с несколькими российскими фондами, и один из них уже откликнулся, выразив желание оказать вашему лицею материальную помощь. Мы найдем возможность организовать непосредственные контакты руководства лицея и представителей фонда. Надеюсь, эта помощь окажется существенной…".

Директор лицея им. Гоголя Марина Салтановская заявила, что педагоги и лицеисты давно воспринимают Россотрудничество и Россию в целом как своих надежных партнеров и друзей.

"К нам регулярно приезжают представители российских вузов, наши ребята имеют возможность ознакомиться с самыми разнообразными образовательными программами. Те, кто выбирает Россию в качестве страны, где они планируют получать образование, всегда могут заранее получить всю необходимую информацию, чтобы сделать осознанный выбор. А мы, педагоги, в свою очередь гордимся, что наши выпускники неизменно блистают добротными знаниями, поступая в вузы России", - утверждает Марина Салтановская.

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