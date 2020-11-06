"Хотел стать президентом Молдовы" - воспоминания современников о Лотяну

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Эпохальному режиссеру Эмилю Лотяну, который в свое время заставил весь Советский Союз говорить об уникальном молдавском киноискусстве, 6 ноября исполнилось бы 84 года. О маэстро вспоминают те, кто работал с ним и знал режиссера по съемочной площадке и вне нее.

С особенным характером

Адвокат и писатель Борис Друцэ был знаком с Лотяну с того времени, когда именитый режиссер выдвигал кандидатуру в президенты Молдовы, однако тогда ему так и не удалось попасть в список претендентов на этот пост, так как ЦИК отказал в регистрации.

Друцэ защищал маэстро в различных судебных инстанция по нескольким делам, в том числе и по поводу сельской мельницы, которая принадлежала отцу Лотяну, но пока режиссер занимался искусством, она перешла к другим людям.

Лотяну рассказывал ему о том, как обучался киноискусству в Москве и с глубоким уважением отзывался о своих педагогах – прославленных режиссерах Иване Пырьеве, Михаиле Ромме.

"Эмиль Лотяну был человеком с особенным характером, не конфликтным, но непростым. Он точно знал свою цель, был очень умным, образованным, интеллигентным человеком, прекрасно знал историю, литературу и искусство и очень красиво говорил, как по писанному", - вспоминает Друцэ.

Жесток и душевен

О жесткости характера не раз рассказывала и одна из муз Эмиля Лотяну - Светлана Тома, которая сыграла в знаменитой ленте художника "Табор уходит в небо" главную роль цыганки Рады. Правда, она всегда при этом отмечала, что такую строгость он проявлял только на киноплощадке, а вне нее был очень любящим и заботливым человеком.

Таким же его описывает и заслуженный деятель искусств, актер Серджиу Финити, который в легендарной киноленте "Табор уходит в небо" сыграл цыгана Бубулю. Эта роль стала для него первой в кино.

По его словам, от актеров режиссер требовал полной самоотдачи, невзирая ни на какие обстоятельства, был деспотом на площадке, но после съемок становился теплым, близким и душевным человеком.

Финити помнит, как проходил отбор на судьбоносную роль. На нее претендовало более десятка человек, но выбор режиссера пал именно на него.

"Лотяну посмотрел на меня и сказал — улыбнись. Я улыбнулся. Потом велел засмеяться — я начал смеяться. Потом сказал — плачь! Я заплакал. Эту проверку я прошел нормально. А потом он спросил: "На лошади скачешь?" Я сказал, что за три дня научусь, и после этого разговора отправился на полигон. На второй день он приехал туда на "Чайке", и я показал ему такие трюки, как "свечка" и "обрыв в седле". То, что потом было снято в фильме", — рассказал актер.

Как вспоминает артист, во время работы над фильмом было снято много уникального материала, которого хватило бы даже на пятисерийный фильм. Но по приказу сверху, пленку пришлось резать, как по живому.

"Я был в Москве и зашел на киностудию. Лотяну как раз монтировал этот фильм и плакал. Ему запретили делать две серии, сказали — только одну. Он плакал и говорил: "Сережа, посмотри, какие кадры!", — отметил Финити.

Последний фильм

Продюсер и режиссер Теодор Гуцу должен был сыграть главную мужскую роль Жоржа Буланже в фильме "ЯР", который оказался последним для маэстро. Все было готово к съемкам – сценарий прописан, отобраны актеры, но к ним так и не приступили.

Гуцу тогда было 27 лет. Он опоздал на пробы и получил свой первый урок от мастера.

"Маэстро сказал мне: "Ты опаздываешь в первый и последний раз. Ни один актер ко мне не опаздывает. Если ты снова опоздаешь, я тебя уволю", - вспоминает Теодор.

После этого ему было предложено изобразить разные состояния.

"Он мне так сказал: "Фотограф будет непрерывно фотографировать, а ты считаешь до десяти с радостью, потом досчитываешь до десяти со злостью, после чего - задумчиво ... Во время той фотосессии меня накрашивали по-разному, в зависимости от возраста - моложе, старше. Я еще одевал шарф маэстро, и галстук-бабочку" - рассказывает Гуцу.

Через несколько дней после пробы Лотяну пригласил его к себе домой. Тогда режиссер жил в центре Кишинева.

"Когда я вошел, у него был большой стол, а на нем - фотографии с различными образами моего состояния ... Я только успел сказать "добрый вечер", как он пожал мне руку и сказал: "Молодой человек, поздравляю! Вы меня убедили. Роль твоя!", - рассказал артист.

Все, кто когда-либо общался с Эмилем Лотяну, говорят о том, что это был вдохновенный художник, который был требовательным и к себе, и к тем, кто с ним работает, но чутким человеком в жизни, а его ленты – это настоящее достояние киноискусства.

"Его фильмы, такие как "Лэутары", "Табор уходит в небо" были авторским кино, некоммерческим. Это абсолютные шедевры, магические истории", - подчеркнул режиссер Игорь Садовский.

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