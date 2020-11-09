Сколько денег собрали для Национальной филармонии

Прошло более месяца с момента пожара в здании Национальной филармонии Молдовы. Все это время шел сбор средств на восстановление этого культурного объекта.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Сбор денег на реконструкцию здания Национальной филармонии до сих пор продолжается. Поддержка граждан убеждает нас, что в сложное время наши люди могут собраться и помочь, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.

© Sputnik / Miroslav Rotari Светлана Бивол

По ее словам, пожертвования перечисляют на специальный счет, открытый филармонией, также есть еще один - счет, открытый министерством финансов.

Как рассказала Бивол, к настоящему моменту на счете филармонии удалось накопить 680 тысяч леев, а на счете министерства - более миллиона леев.

"Мы несказанно рады и признательны всем, кто оказал помощь. Были даже очень эмоциональные моменты, когда на второй день после пожара к нам приходили и жертвовали средства, кто сколько мог. Хор министерства внутренних дел подарил тысячу леев, которую выиграл на конкурсе. Также помогали школы, колледжи, бизнесмены, волонтеры - многие люди с большой душой бросились нам на помощь", - отметила Бивол.

Помимо кампании по сбору финансовых средств, как подчеркнула директор филармонии, прошел и благотворительный концерт, он состоялся при поддержке делегации Европейского союза в Молдове.

Напомним, 5 ноября правительство выделило более 450 тысяч леев на частичный снос сгоревшего здания, где располагалась Национальная филармония.

Согласно решению кабмина, деньги пойдут и на вывоз обгоревших и рухнувших элементов конструкции здания.

Пожар в филармонии произошел 24 сентября.

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