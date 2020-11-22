Ушел из жизни актер Влад Чобану

Он получил широкую известность 34 года тому назад благодаря роли Михая Эминеску в фильме Эмиля Лотяну "Лучафэрул".

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Известный молдавский актер Влад Чобану скончался в Онкологическом институте в Яссах в возрасте 53-х лет. О кончине известного актера написал на своей странице в Facebook журналист Василе Мижа.

В январе 2020 года Влад Чобану был госпитализирован в столичную больницу в тяжелом состоянии после того, как у него резко упал уровень гемоглобина в крови.

Позже у Влада Чобану диагностировали очень редкую форму лейкемии. Актер был госпитализирован в институт онкологии в Яссах, в гематологическое отделение, где прошел курс химиотерапии.

Сообщалось, что Чобану заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение.

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