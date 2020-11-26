Онлайн, но со зрителем: как должен был пройти "Молдфест.рампа.ру" в Кишиневе

Организаторы – Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" – до последнего собирались провести международный форум, но в конце концов им пришлось отказаться от этой идеи.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Международный фестиваль-лаборатория камерных театров "Молдфест.рампа.ру", который проводился в Кишиневе ежегодно одиннадцать лет подряд и уже был спланирован на 2020 год, не состоится. Как рассказали корреспонденту Sputnik в театре "С улицы Роз", который является организатором этого международного форума, к такому решению пришли вынужденно. Но организаторы нашли замену, чтобы не разочаровывать публику.

Не театр, а кино

Директор Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Александр Петров поведал о том, что фестиваль собирались организовать вне зависимости от пандемии, хотя бы и в онлайн-режиме. Провести обязательно форум было желанием Юрия Хармелина – создателя и бессменного руководителя театра "С улицы Роз", а также инициатора и долголетнего организатора фестиваля, до своей кончины летом 2020 года.

Хармелин успел сформировать репертуарную афишу театра чуть ли не на год вперед и запланировал также проведение международного фестиваля традиционно в конце осени. Его ученики и последователи решили соответствовать графику, созданному их учителем и руководителем, и намерены были его воплотить и в случае с фестивалем. Но не удалось.

"Решение по фестивалю было непростым. В связи с тем, что коллективы не смогли выполнить условия участия, нам пришлось его отменить", - сказал директор.

Среди обязательных моментов, которые выдвигали организаторы фестиваля, - это необходимость выступать на сцене не под запись, а онлайн в прямом эфире с присутствием зрителя в зале, пусть и малочисленного в связи с пандемий. И это была не блажь устроителей.

"Зритель является важным компонентом спектакля. Да и сама постановка должна показываться, пусть и не вживую, но хотя бы в прямом эфире, чтобы представление было "здесь и сейчас". Иначе это не театр, а кинематограф", - подчеркнул Петров.

До следующего года

Участники не смогли выполнить условия по понятным причинам. Ведь не во всех странах сейчас разрешается проводить какие-либо культурные мероприятия, в частности театральные выступления. Директор театра приводит пример Подмосковья, где запрещено присутствие зрителя на спектаклях, или Москву, где количество публики не должно превышать 25% мест в зале. А в Европе, по его словам, в большинстве стран театры просто закрыты, например, в Германии – аж до конца мая.

"Пандемия вносит коррективы в жизнь многих стран, а что касается театров – в первую очередь. Она подняла непреодолимые препятствия, и, исходя из обстоятельств, мы теперь не можем провести фестиваль даже онлайн и вынуждены отложить его на следующий год", - говорит он.

Между тем заявок на участие в фестивале поступило, как и обычно, очень много и с очень широкой географией. Из них были отобраны около 40 театральных коллективов из различных стран мира.

Замена фестивалю

Несмотря на отмену фестиваля, театр следует афишной программе, запланированной Юрием Хармелиным. Уже состоялась премьера детской сказки "Мэри Поппинс" в постановке Юлии Евстифеевой. Недавно прошло представление нового спектакля и для более зрелой публики - "Невостребованный прах" режиссера Виктора Казаченко. Скоро - премьерный показ былины о войне "Василий Теркин" в постановке российского режиссера Александра Насенкова.

"В планах до конца года – выпуск премьеры "Король Лир". Это работа Хармелина, он ее практически закончил. Нам лишь осталось довести ее до ума", - подчеркнул Петров.

Планируется участие театра "С улицы Роз" и в международном фестивале "Встречи в России". На нем он свой спектакль "Наш городок", постановку которого осуществлял Юрий Хармелин, представит онлайн, в прямом эфире, с присутствием зрителя в зале.

С 23 декабря в молодежном театре стартует ежегодный детский марафон, когда будут играться различные спектакли для юного зрителя. "Праздничные утренники" продлятся как обычно практически месяц.

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