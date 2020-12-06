Искусство выживания: привЛечение музыкой в эпоху COVID-19

Минорный 2020-й играл на свой, пандемийный лад: отменял концерты, закрывал сцены, откладывал репетиции. Музыканты этот год восприняли как сложное драматическое произведение, которое не просто, но нужно освоить.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Когда COVID весь мир заставил плясать под свою дудку, артисты приднестровского симфонического оркестра нашли свои инструменты выживания. Классическую музыку обратили к современным технологиям и заиграли по-новому, online. Художественный руководитель и главный и дирижер государственного симфонического оркестра ПМР Григорий Мосейко рассказал Sputnik Молдова, за что даже благодарен COVID. В шутку, конечно…

"Музыкант сродни спортсмену, если он неделю не будет делать упражнения, атрофируется мастерство. Мы удаленно поддерживаем форму: репетируем офлайн, выступаем онлайн", - объясняет Григорий Мосейко.

© Photo : Россотрудничество Оркестр в зале

При этом, народный артист виртуозно дирижирует ситуацией. Первый музыкальный карантин за 26-летнюю историю оркестра. Маэстро его переживает в своей манере.

"Это не игра на выживание, а наоборот – у меня появилось больше времени работать над собой. Много музыки слушаю, занимаюсь партитурами, аранжировками. На самоизоляции многие жалуются, как все надоело. А я лишний раз убеждаюсь, как сильно люблю музыку, с ней мне не скучно, и я полон новых замыслов и планов", - говорит Мосейко.

Классика в "цифре"

Весной 2020-го все концерты отменил коронавирус. В творческом локдауне музыканты нашли спасение – ушли с оркестром в онлайн. Как это выглядит? Видели бой с тенью? Так вот это – игра!

"Музыканты оркестра никогда не расстаются со своими инструментами. Даже если оказываются без них. Всегда мысленно что-то проигрывают, нащупывают струны пальцами. Инструмент – как родная мама. Его невозможно забыть!", - описывает ситуацию дирижер.

Монитор – интернет – трансляция. В режиме доступа – знаменитые музыканты, Народные артисты России. Например, Максим Федотов. Он дважды приезжал в Тирасполь, играл с государственным оркестром. В карантине скрипач проводил онлайн мастер-классы. Еще один "интерактивный" лектор - Сергей Ролдугин, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки и автор проекта "Посольство мастерства". Его онлайн мастер-класс - для виолончелистов. Творческий коллектив из Приднестровья развивается по мотивам международного сотрудничества.

"Об уровне оркестра говорят предложения, которые поступают из-за границы. Вот это и есть признание", - считает Григорий Мосейко. И тут же уточняет: "Вот Французский Альянс в Молдове. Мы с ним уже лет 12 сотрудничаем. Каждый год присылает к нам именитых французских музыкантов. Американцы часто приезжают к нам. Сейчас из Англии никак не может попасть в Тирасполь из-за коронавируса известный пианист Питер Севрайт. Пишет письма, уточняет сроки".

На "удаленке" музыканты приспособились. Даже участвуют в международных конкурсах онлайн. Дипломы с международными сертификатами из Лондона, Берлина, Барселоны, Варшавы и других европейских столиц – знак качества для всего оркестра.

Оркестровые съемки

Пандемия рождает шедевры. Как поздравить с днем народного единства на карантинном расстоянии? Стильная идея - снять клип. Этим и занялись в конце октября приднестровский оркестр и Россотрудничество. Играли фрагмент из Полонеза Лядова памяти А. С. Пушкина. Маэстро оказался в восторге:

"Настолько органичным было единение оркестра, дирижера и той великой музыки, которую мы играли! Знаете, думаю, в тот момент многие артисты вспомнили, что мы востребованы, раз готовим поздравление великой России. Еще и эти чувства сыграли. А я дирижировал и думал: "вот так бы всегда!"

Бэкстейдж – как эстрадное приключение после музыкальной паузы. Клип всего 2 минуты, а вживую играли раз двадцать. Это по ощущениям. На самом деле артисты обошлись десятью. Дубли назвали пыткой, которую смягчали шутки – дирижерские приемы Мосейко. Кстати, руководитель оркестра уже планирует следующие съемки.

"Я мечтаю поздравить приднестровцев с Новым годом. Уже приготовил несколько произведений для записи клипа. Если позволит нам ситуация. Вы же понимаете, что мы должны сидеть рядом. А это опасно. Надеемся, что пандемия пойдет на спад, и мы сможем что-то красивое сделать".

© Photo : Новости Приднестровья Концерт в Екатерининском парке

Музыка по рецепту

О волшебных свойствах классической музыки много чего говорят. Европейские фермеры доят коров под Ля минор. Американские ученые под классику лечат последствия "короны". Русский Спиваков советует Моцарта для профилактики коронавируса. Дирижер дирижера понимает, когда речь о целебной венской классике.

"Все же не зря беременным женщинам рекомендуют слушать музыку Моцарта. Ее гармоническая ясность и красота успокаивают нервную систему. Наверное, наука еще до конца не определила всю пользу музыки для человека, но, однозначно, классическая музыка лечит. И скажу, чем – потрясающе ощущение того, что жизнь есть. Сейчас, во время пандемии, сохранить это чувство особенно важно", - говорит дирижер.

А еще, Григорий Мосейко дает субъективные рекомендации. Он уверен: одна музыка лечит, другая калечит.

"Поп и рок-музыка – для неподготовленных людей. В общем она рассчитана на массового слушателя. Она бьет по мозгам. Она вредна для психики, нервной системы. Это дело страшно "отупляет", - убеждает народный артист. "Но в разумных пределах - можно!", - добавляет он.

Сам Григорий Алексеевич позволяет себе классические музыкальные "шалости". Например, аранжировку песен Виктора Цоя или Фредди Меркьюри. Сейчас работает над произведением Владимира Высоцкого "Корабли".

© Photo : Новости Приднестровья Народный артист ПМР Григорий Мосейко

В основном репертуаре государственного симфонического оркестра свыше тысячи произведений разных жанров: от инструментальных концертов до фрагментов из опер и балетов, от симфонии до увертюры. Главное, чтобы зритель был. Между двумя волнами коронавируса музыканты успели дать несколько концертов open air.

"Погода была хорошая, мы играли в Екатерининском парке. На пирсе давали концерт из русской музыки. Вот это было очень хорошо. Там не было ветра. Публика на ближайшем расстоянии. Радостно видеть этих людей, которые пришли специально. Они ждали настоящего звучания оркестра, которое услаждает любые уши. Помню, дирижирую и ощущаю: "Да, как знаменитая "Музыка на воде" великого Генделя". А потом говорю с музыкантами, а у них то же самое на уме!", - говорит Мосейко.

Понимание как по нотам - вечная классика. А еще дирижер и его оркестр мечтают в унисон: COVID закончит свою мрачную "песню", а бессмертная и целебная музыка вернется на живую сцену. Вернется концертный сезон.

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