С огоньком в глазах – как мастера в Гагаузии передают свой опыт детям

В ремесленной школе Комрата сейчас занимается более 50 детей. Мастера по столярному и гончарному делу передают свой опыт подрастающему поколению.

КОМРАТ, 8 дек – Sputnik, Максим Топал. Ремесленная школа Комрата открылась 1 июня 2018 года и успешно продолжает свою деятельность в переоборудованном здании бывшей резиденции башкана Гагаузии.

Возрождая ремесла

Поначалу, рассказывает руководитель ремесленной школы Петр Капаклы, ремесленникам приходилось заниматься на улице, в установленных палатках. Позже, при финансовой поддержке Исполнительного комитета, удалось благоустроить дома, гараж и прилегающий двор.

"Испокон веков для гагаузов ремесленное искусство было одним из основных видов занятий, поэтому Ремесленная школа создавалась с целью возродить наше культурное наследие", - рассказал Петр Капаклы.

В Ремесленной школе Комрата не просто учат ручному труду, но и тому, как правильно рассказывать людям об изделиях ручной работы.

"У меня есть хороший опыт в этом направлении – мне довелось несколько лет проработать в элитной мастерской в Москве. Именно там я и принял решение вернуться на родину и возродить наши традиционные, гагаузские ремесла, которые уже начали забываться. Видя желание детей, их стремление учиться, я понимаю, что тогда принял правильное решение", – сказал Капаклы.

Не мастерство, а искусство

Издревле гагаузы считали дерево одним из важных составляющих жизни, поскольку из него делалась вся посуда, столовые принадлежности. Гагаузские столы – "софра" - также делались из дерева. Сегодня гагаузы все больше отдают предпочтение керамической посуде и изделиям из стекла и металла. Именно с целью возрождения гагаузских обычаев и местного колорита в современном мире, в Ремесленной школе проводятся занятия по художественной обработке дерева.

© Sputnik / Maxim Topal Ученик комратской Ремесленной школы за работой.

Ученики Ремесленной школы осваивают знания по столярному искусству, а также учатся показывать красоту самого материала, различать его разновидности.

Каждая работа юных мастеров несит в себе глубокий посыл и раскрывает определенную проблему. Все работы уникальны, в них чувствуется душа мастера. Своим многолетним опытом с учениками делится известный гагаузский художник, мастер по художественной обработке дерева, уроженец села Бешалма Иван Каранастас.

"Сейчас мы работаем над созданием комплекта стульев для всей семьи. Поскольку у нас большая проблема с тем, что родители часто уезжают на заработки и дети остаются либо с одним родителем, либо с бабушками, мы решили создать комплект стульев для всей семьи – мамы, папы и троих детей. Этот комплект делается с той целью, чтобы сохранить семьи. Каждый стул особенный и на нем может сидеть только тот, для кого он предназначен. Они отличаются размерами. Мы с детьми включили фантазию и делаем не просто стулья, но импровизированные "лошадки", на которых после еды дети смогут играть. Таким образом я учу своих воспитанников не просто выполнить работу, но и с ее помощью решить какую-либо проблему", – рассказал мастер.

© Sputnik / Maxim Topal Ученики комратской Ремесленной школы за работой в столярном цеху.

Над решением одной из таких проблем дети трудятся прямо сейчас. Дело в том, что из-за засушливого года уменьшилась урожайность сельхозкультур. Это значит, что зимой птицам не будет хватать еды. Чтобы помочь пернатым, юные мастера прикладного искусства создают "золотую кормушку".

"От засухи пострадал не только человек. Если мы сами сможем справиться, то птицы нуждаются в нашей помощи. Мы собираем кормушку, которая будет состоять из нескольких элементов. Крышу мы сделали со специальными вставками, чтобы птицы могли там сидеть и не толпиться возле еды. Саму кормушку мы украсим национальными гагаузскими орнаментами", – рассказывает один из учеников Ремесленной школы Джавар Топал.

© Sputnik / Maxim Topal Ученики Ремесленной школы Комрата

Впервые в этот день посетил Ремесленную школу ученик из села Бешалма. Вместо игр за компьютером Андрей Виеру решил освоить новое для себя ремесло.

"Я много слышал от своего учителя про эту школу и давно мечтал сюда попасть. Я участвовал в конкурсе рисунков и заслужил почетное место. Одним из подарков был сертификат на посещение Ремесленной школы. Сегодня я здесь и я очень впечатлен. Здесь создаются такие условия, что хочется только творить", – отметил Андрей.

"Любовь к работе через волшебство"

Гончарному искусству детей обучает Ульяна Трандафилова. На занятиях она каждый день пытается создать "волшебную атмосферу" для работы воспитанников.

"Дети приходят к нам с огоньком в глазах, с большим любопытством и желанием учиться. Как сохранить огонек в глазах? С помощью волшебства. У нас есть волшебная палочка, волшебная глина и волшебный шликер. Мы вместе с лепкой окунаемся в сказку, включаем воображение, и каждая фигурка у нас оживает", – рассказывает Ульяна Трандафилова.

С учениками старшего возраста гораздо легче. Они приходят в Ремесленную школу, имея определенную цель, но всех их связывает желание обучиться новому ремеслу.

"Моя любовь к этому делу, наверное, перешла ко мне от мамы. Мои фигуры, в основном, это персонажи анимэ. Если нет возможности купить такие фигурки, то я их леплю. Но вместо того, чтобы оставить их себе, я хочу начать продавать свои работы и зарабатывать на этом деньги. Сейчас я со своей работой участвую в конкурсе, где за первое место можно получить десять тысяч леев", – сказала Карина Трандафилова.

© Sputnik / Maxim Topal Ученик комратской Ремесленной школы за работой на гончарном круге.

"Я здесь занимаюсь уже больше двух лет. Каждую свою работу стараюсь сделать так, чтобы она была лучше предыдущей. Во время работы я думаю о том, как улучшить тот горшок или вазу, которую я делал в прошлый раз. Хоть пока я и не уверен, что свяжу жизнь с гончарным делом, но умение делать что-то своими руками, конечно же, пригодится. Где бы я ни был, смогу найти себе работу по душе", – сказал Тимур Сырбу.

В наступающем году Ремесленная школа Комрата расширится за счет филиала в селе Бешалма. Там разместят производственные площади. Это позволит не просто обучить жителей автономии ремеслу, но и предоставить им рабочие места или дать возможность открыть свое дело.

© Sputnik / Maxim Topal Работы учеников комратской Ремесленной школы.

"В наших селах практически все население социально уязвимое, поскольку рабочих мест нет. Мы же планируем обучать людей, чтобы они могли заниматься этим делом, и не просто получать удовольствие, но и продавать свои работы. Сегодня Интернет открывает большие возможности. Помимо этого, в планах обучать людей развитию мелкого фермерства, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе", – добавил ремесленник.

По мнению Петра Капаклы, именно возрождение национальных ремесел и развитие мелкого фермерства позволит возродить сельскую местность в Гагаузской автономии.

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