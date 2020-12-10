Какая судьба ждет дом-музей Пушкина и театр "С улицы роз"

Будущее этих двух центров культуры обсудили в Кишиневе представители министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в РМ, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Реставрация комплекса зданий дома-музея Пушкина и материально-техническое обеспечение театра "С улицы роз" имени Юрия Хармелина — две главные темы, которые обсуждались на встрече представителей Молдовы и России в Кишиневе.

Участники встречи договорились о начале процедур по заключению соглашения о сотрудничестве по этим вопросам.

© Sputnik / Mihai Caraus Театр "С улицы роз".

В обсуждениях приняли участие представители министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в Кишиневе, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества.

Эксперты рабочей группы рассказали о целях, задачах, конечных результатах, методическом, информационном и финансовом вкладе сторон, выполнении ремонтно-строительных работ культурных объектов и другом.

Госсекретарь министерства культуры Молдовы Андрей Кистол отметил, что ведомство примет все необходимые меры для того, чтобы музейное и театральное учреждения были отреставрированы и обеспечены всем необходимым, в соответствии с национальным законодательством в области защиты культурного наследия.

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