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Дом-музей Пушкина

Какая судьба ждет дом-музей Пушкина и театр "С улицы роз"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201210/32844198/kakaya-sudba-zhdet-dom-muzey-pushkina-i-teatr-s-ulitsy-roz.html

Будущее этих двух центров культуры обсудили в Кишиневе представители министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в РМ, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Реставрация комплекса зданий дома-музея Пушкина и материально-техническое обеспечение театра "С улицы роз" имени Юрия Хармелина — две главные темы, которые обсуждались на встрече представителей Молдовы и России в Кишиневе. 

Участники встречи договорились о начале процедур по заключению соглашения о сотрудничестве по этим вопросам. 
Театр С улицы Роз
© Sputnik / Mihai Caraus
Театр "С улицы роз".

В обсуждениях приняли участие представители министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в Кишиневе, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества.

Дом-музей Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эксперты рабочей группы рассказали о целях, задачах, конечных результатах, методическом, информационном и финансовом вкладе сторон, выполнении ремонтно-строительных работ культурных объектов и другом.

Госсекретарь министерства культуры Молдовы Андрей Кистол отметил, что ведомство примет все необходимые меры для того, чтобы музейное и театральное учреждения были отреставрированы и обеспечены всем необходимым,  в соответствии с национальным законодательством в области защиты культурного наследия.

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