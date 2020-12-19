Online-хит сезона: джазовый мейнстрим вопреки COVIDу

Джазовая и духовая музыка – в духе времени. Спасается в своем коронном стиле - импровизации. Пока на нервы действует COVID, джазовики берутся за digital-инструменты: конвертируют выступления в цифру. Как? Объясним на примере online-фестиваля "Фанфары Днестра".

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Век живи – век учись, особенно когда разменял вторую сотню. Старый добрый джаз постиг социальные сети. В особенности инет-импровизации нас посвятил руководитель Государственного квинтета Приднестровья LIBERTY Дмитрий Шеремет: "Мир культуры и искусства вынужден искать новые формы существования. Методы общения со зрителем непривычные и совершенно разные. И даже на онлайн-площадке музыканты горят желанием дарить зрителям радость и позитив".

Нью-джаз

Камера, интернет, джаз! Этот музыкальный жанр, как энергетик – быстрый и мощный. При помощи современных технологий передается со скоростью 2 Мбит/с. Домашней сети достаточно, когда в плане offline-выступлений дело - труба. Музыканты взяли саксофоны, тромбоны и прочие флейты, чтобы провести VIII международные фестиваль online. В таком режиме "Фанфары Днестра" еще не звучали.

"Это была, конечно, целая история. В этом проекте организационный комитет должен сначала ознакомиться с претендентами на участие. Музыканты заранее отправили видеоролики и творческие характеристики на коллектив или исполнителя", — объясняет заслуженный артист ПМР Шеремет.

Организатор фестиваля привык настраивать инструменты. Музыкальные. Но с настройками всех соцсетей – вдоль Одноклассников и поперек YouTube – джазист столкнулся впервые. Тут не обойти IT–штрихи.

"Нам нужно было охватить как можно больше зрителей. Тут в помощь видеохостинг и соцсети – в помощь. Но мы с такими объемами точно не работали. Плюс каждая из платформ выдвигает свои требования по размещению видео-файлов. Их количество, формат, объём, соотношение вертикали и горизонтали… Учились конвертировать, монтировать, обрабатывать по техническим параметрам ролики и тексты", — уточняет музыкант.

Фестиваль нового времени – это полный джаз! Выступления – на страницах в соцсетях. Продвинутые инстаграмщики, деловые пользователи Facebook или увлеченные визуалы-ютуберы – всем бесплатный билет в первый ряд. Правда, исполнители в пикселях, но сладкий блюз все же растекается по скоростному трафику.

Звуки мира

Пандемия преследует джазистов и весь музыкальный мир. Вызов принимает все больше исполнителей. В online-форуме отыграли 40 коллективов из 11 стран. На digital-сцене сошлись около 1000 музыкантов из Германии, Польши. Израиля, Беларуси, Украины... Многие проявили интерес к фестивалю впервые. Некоторых участников организатор считает уникальными.

"Например, единственный в мире Российский роговой оркестр. Его основатель, художественный руководитель и дирижёр Сергей Поляничко. Петербургский коллектив возрождает жанр русской роговой музыки, который зародился в императорской России XVIII века. Аналогов нет в мире! По звучанию и устройству этот оркестр похож на орган. Только представьте: 106 инструментов ручной работы с диапазоном в 4 октавы, уникальных по тембру, воссозданы в мастерской Центра Роговой Музыки благодаря сохранившимся старинным образцам", — описывает собеседник.

С каждого по ноте – миру произведение. Если роговой оркестр – изобретение коллективное, то германо-российский музыкант Аркадий Шилклопер – сам себе мультиинструменталист. В основном, конечно, валторнист. Дает джаза на альпийском роге и меняет взгляд на так называемые солирующие инструменты.

© Photo : личный архив Дмитрия Шеремета Оркестр Правительства Республики Тува.

"Столько еще было участников, интересных своей самобытностью и необычным составом. Например, оркестр саксофонов Юлии Барановой (Красноярск, Россия). Оркестр Правительства Тывы – это вообще коллектив, способный играть верхом на лошадях, на коньках. Он так выразительно совмещает классику духовой музыки и этнические интонации. Отмечу еще Государственный духовой оркестр Республики Казахстан, пропагандирующий казахскую национальную культуру, духовые оркестры Нижнего Новгорода, Белгорода", — говорит организатор международного фестиваля.

Свобода соула?

Включить джаз на полную нельзя пока – карантин. Но фанаты музыки переживают его творчески. Весь год профессиональный коллектив Приднестровья LIBERTY активно исполнял в нескольких международных проектах. Ставил номера, снимал клипы для фестиваля - победителя фонда президентских грантов "Бессмертный оркестр". Отправлял видео выступлений на международные проекты в Россию и Польшу. Придумал себе план выступлений на следующий год.

© Photo : личный архив Дмитрия Шеремета LIBERTY.

"Никакие технологии и прогресс не могут заменить чувства и эмоции, которые зритель испытывает в зале, в контакте с артистами. Такой фестиваль может дать информацию о коллективах. Зритель ее впитает, но с живыми выступлениями это не сравнится. С другой стороны, в online-формате мы все еще можем поддерживать связь со зрителями даже в такой сложной ситуации", — поясняет собеседник.

А еще, оnline-изобретения живые репетиции не заменят. Музыкантам, чтобы вернуться к зрителям в своей лучшей джазовой форме, нужно пройти пандемию, удаленку и медные трубы.

Джазовый блиц Дмитрия Шеремета:

- За что любят джаз?

- За непредсказуемую импровизационность и позитив.

- Кто лучше Синатры?

- Ну не лучше, просто рядом - Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

- Джаз или блюз?

- Сын или дочь? Это дети одних родителей – народной любви.

- Сцена или здоровье?

- Если ты хорош на сцене, то это обязательно добавит тебе здоровья!

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