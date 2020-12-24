Молдавская память о Суворове

24 декабря отмечается День воинской славы России. 230 лет назад русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова штурмом взяли турецкую крепость Измаил. Расскажем, как сохраняют память о великом русском полководце и его победах в Молдове.

Мало кто из кишиневцев знает о том, что эта улица молдавской столицы названа в честь одной из величайших побед русского оружия. Горожане привычно называют ее Измайловской, но ее историческое название – Измаильская. И вот уже без малого две сотни лет с небольшими перерывами в годы обеих румынских оккупаций улица гордо носит свое победное имя.

Измаильская устояла даже в лихие 90-е годы, когда из народной памяти стирали все, что было связано с советским и российским периодом молдавской истории. Видимо, устоявшееся название Измайловская не вызвало никаких ассоциаций у ретивых ревизионистов, раздававших старым кишиневским улицам новые имена.

Была в Кишиневе и улица Суворова, ныне переименованная в честь молдавского летописца и военачальника Иона Некулче. Но сохранились и поныне носят имя великого русского полководца улицы в Вулканештах, Комрате, Чадыр-Лунге, Новых Аненах, Бендерах, Тирасполе. Суворова помнят и чтут по обе стороны Днестра. Визитной карточкой Тирасполя – города, основанного самим Александром Васильевичем, с 1979 года является конная статуя полководца. Памятник, выполненный архитекторами Ю. Чистяковым и Я. Дружининым и скульпторами Владимиром и Валентином Артамоновыми, по праву считается самым масштабным воплощением непобедимого генералиссимуса.

© Photo : Алексей Петрович У памятника Суворову в городе Штефан Водэ

В 1964 году молдавское село Бируинца приобрело статус поселка городского типа и новое имя – Суворово. Так на карте советской Молдавии появился Суворовский район. В 1990 году город переименовали в честь молдавского господаря Штефана Великого. Однако на главной улице города Штефан-Водэ в память о четвертьвековой истории, связанной с именем Александра Васильевича, установлен бюст полководца с короткой лаконичной надписью на молдавском языке Alexandru Vasilievici Suvorov.

На спортивные победы юных спортсменов вдохновляет памятник полководцу, установленный у здания спортивного комплекса в городе Кагуле. Примечательно, что с обратной стороны центрального городского парка на своего великого ученика взирает его не менее великий учитель. У здания лицея, носящего имя генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, установлен его бюст. Так два героя русско-турецких войн встретились в молдавском городе, названном в честь еще одной славной победы русского оружия.

© Public Domain Сражение при Кагуле

В селе Новотроицкое Новоаненского района бережно хранится предание о том, как отставные суворовские солдаты основали на молдавской земле хутор, положивший начало истории этого населенного пункта. В 1974 году решением сельского совета у здания Дома культуры был торжественно открыт памятник Александру Суворову, выполненный из белого мрамора. Более 40 лет простоял Суворов на своем первоначальном месте. Распался Советский Союз, стали разъезжаться по разным городам и странам потомки суворовских солдат из Новотроицкого.

© Sputnik Памятник Суворову в селе Новотроицкое

Обветшал и перестал принимать гостей просторный сельский Дом культуры. Во время грозы упавшее дерево отбило нос у памятника полководцу. Так и стояли они, позабытые и позаброшенные – оставшийся без носа генералиссимус и осиротевший дворец. В 2014 году по инициативе Русского историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август" скульптура полководца была отреставрирована и перенесена к зданию сельской гимназии. К сожалению, несколько лет назад большая и просторная школа прекратила свое существование, попав под каток оптимизации. Но мраморный Суворов продолжает встречать сельчан, которые приводят детей в детский сад, действующий в здании бывшей гимназии.

© Photo : Алексей Петрович На спортивные победы юных спортсменов вдохновляет памятник Суворову в городе Кагуле

Еще два предания о Суворове хранятся в Фалештском и Дубоссарском районах Молдовы. В селе Редиул де Сус Фалештского района и селе Пырыта Дубоссарского района растут дубы-рекордсмены. По оценкам специалистов, возраст деревьев превышает 230 лет. Легенды гласят, что одно из них великий русский полководец лично посадил, а под вторым отдыхал во время одного из своих походов. Так это или нет, мы никогда не узнаем, но сельчане гордятся своими историческими достопримечательностями, связанными с именем Александра Васильевича Суворова.

Имя Суворова неразрывно связано с историей нашей страны. Благодаря его победам началось освобождение православного молдавского народа из-под османского владычества. Под руководством полководца на молдавской земле закладывались крепости, становившиеся впоследствии городами, его солдаты строили хутора, становившиеся селами. Память о Суворове живет на молдавской земле.

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