С каким настроением артисты Молдовы провожают 2020 год

Уходящий 2020 год оказался сложным для артистов в нашей стране - из-за пандемии большинство массовых культурных мероприятий были отменены.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Год 2020-й оказался временем тяжелых испытаний для артистов, которым пришлось отменять важные премьеры и отказываться от своих планов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала молдавская певица Ромина Спыну.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ромина Спыну

"У нас нет ресурсов, у нас нет активности, потому что премьеры многих песен и видеоклипов пришлось отменить. Лично я хотела завершить проект по выпуску компакт-диска с популярной музыкой в ​​сотрудничестве с Оркестром братьев Штефэнец и Оркестром ансамбля песни и танца "Flueiraș", — рассказала артистка.

Вместе с тем певица считает, что в кризисе, возникшем из-за эпидемии, есть и положительная сторона - она впервые за последние семь лет проведет зимние каникулы со своей семьей. Раньше это не удавалось, потому что новогодние праздники для артистов - самое "горячее" время.

По словам Спыну, самое большое желание всех артистов Молдовы на следующий год - прекращение пандемии и возобновление концертов и культурных мероприятий с участием широкой аудитории.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova