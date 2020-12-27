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Концертный зал

С каким настроением артисты Молдовы провожают 2020 год

© Sputnik / Mihai Caraus
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201227/33045681/s-kakim-nastroeniem-artisty-moldovy-provozhayut-2020-god.html

Уходящий 2020 год оказался сложным для артистов в нашей стране - из-за пандемии большинство массовых культурных мероприятий были отменены.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Год 2020-й оказался временем тяжелых испытаний для артистов, которым пришлось отменять важные премьеры и отказываться от своих планов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала молдавская певица Ромина Спыну.

Romina Spânu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ромина Спыну
"У нас нет ресурсов, у нас нет активности, потому что премьеры многих песен и видеоклипов пришлось отменить. Лично я хотела завершить проект по выпуску компакт-диска с популярной музыкой в ​​сотрудничестве с Оркестром братьев Штефэнец и Оркестром ансамбля песни и танца "Flueiraș", — рассказала артистка.

Елочная игрушка
© CC0 / Pixabay / Tyca
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Вместе с тем певица считает, что в кризисе, возникшем из-за эпидемии, есть и положительная сторона - она впервые за последние семь лет проведет зимние каникулы со своей семьей. Раньше это не удавалось, потому что новогодние праздники для артистов - самое "горячее" время.

По словам Спыну, самое большое желание всех артистов Молдовы на следующий год - прекращение пандемии и возобновление концертов и культурных мероприятий с участием широкой аудитории.

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Теги:
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