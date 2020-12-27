С каким настроением артисты Молдовы провожают 2020 год

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Год 2020-й оказался временем тяжелых испытаний для артистов, которым пришлось отменять важные премьеры и отказываться от своих планов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала молдавская певица Ромина Спыну.
"У нас нет ресурсов, у нас нет активности, потому что премьеры многих песен и видеоклипов пришлось отменить. Лично я хотела завершить проект по выпуску компакт-диска с популярной музыкой в сотрудничестве с Оркестром братьев Штефэнец и Оркестром ансамбля песни и танца "Flueiraș", — рассказала артистка.
По словам Спыну, самое большое желание всех артистов Молдовы на следующий год - прекращение пандемии и возобновление концертов и культурных мероприятий с участием широкой аудитории.
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