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Французский модельер Пьер Карден

Кардена вспоминают в Молдове: никаких траурных церемоний

© Sputnik / Виталий Арутюнов
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201229/33075014/o-kardene-v-moldove-chernyy-tsvet-bezvkusnyy-poetomu-nikakogo-traura.html

Представитель компании, которая уже 15 лет является поставщиком в Молдову одежды, создаваемой модельной маркой Пьера Кардена, рассказал, как они собираются напомнить о маэстро в связи с его уходом из жизни.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Никаких траурных ленточек и черных цветов, никакой слезной информации, только пост в интернете о жизненном пути Пьера Кардена и вершинах его таланта. Так собираются в связи с уходом знаменитого модельера отметить значимость художника для мира моды.

"Сам маэстро предупреждал: никаких плачей и траурных церемоний в мою честь. Траур ассоциируется с черным, а этот цвет для него всегда был безвкусным. Он первый в мире модельер, который в 60-х годах ввел яркие цвета в мужскую моду", – рассказал Вадим Долинский – менеджер компании, которая поставляет одежду торговой марки Пьера Кардена в Молдову.

Французский модельер Пьер Карден в театре Escape. 2017 год
© AFP 2020 / JOEL SAGET
Уходит эпоха: не стало Пьера Кардена
По его словам, Молдова уже 15 лет входит в число стран, где официально продается продукция, создаваемая торговым домом Кардена. Причем для каждого региона дизайнеры этого именитого бренда придумывают свои модели, свои цветовые гаммы, которые подходят под климат и вкусы местных жителей.

Как ни странно, молдавские модники, несмотря на то что наша страна приобрела статус южной и жаркой, предпочитают более консервативные, сдержанные цвета.  

"У нас предпочитают классические цвета, темно-серые, синие. Хотя сейчас в тренде и яркие рубашки со смешанным принтом, цветным, натуральных цветов папоротника или розы", –  пояснил Долинский.

Пьер Карден ушел из жизни во вторник в возрасте 98 лет. Во всем мире он считается настоящей легендой моды. Изобретатель прет-а-порте и стиля "унисекс", он подвергался критике за революционный крой, подбор цвета, силуэтов. 

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Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой. Великую артистку кутюрье считал своей музой. 

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Теги:
траур, Пьер Карден


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