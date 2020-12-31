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Сгоревшие партитуры в Национальной филармонии.

Культурные события или катастрофы: каким стал 2020-й год для искусства Молдовы

© Sputnik / Crina Balea
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201231/33100680/kulturnye-sobytiya-ilikatastrofy-kakim-stal-2020-y-god-dlya-iskusstva-moldovy.html

Обзоры культурных событий года в Молдове всегда пестрили названиями фестивалей, удивительных и впечатляющих мероприятий в различных сферах искусства. Но не в этом году. 2020-й запомнится как самый трагический год для отечественной культуры.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Большую часть 2020-го актеры, певцы, музыканты, художники работали на удаленке, а театры, концертные залы, музеи в основном были закрыты. Вереницу ежегодно проводимых мероприятий в этом году можно перечислить скорее в контексте того, что их не было.

Некоторые традиционные мероприятия удалось провести благодаря тому, что на время смягчались карантинные меры, как, например, Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор", Международный фестиваль оперы и балета "Мария Биешу". Правда, не в тех масштабах. Однако список тех событий, которые ежегодно ждут жители Кишинева и которые на сей раз не суждено было провести, намного шире.

Следуя принципам театрального искусства

Не состоялся, в частности, Международный фестиваль-лаборатория камерных театров "Молдфест.рампа.ру", который проводился в Кишиневе ежегодно одиннадцать лет подряд Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз". Причем организаторы проявили чудеса находчивости и приложили невероятные усилия для того, чтобы в обход пандемии провести фестиваль, следуя диктуемым ею условиям.

Театр С улицы Роз
© Sputnik / Mihai Caraus
Театр "С улицы Роз"

Они собирались организовать мероприятие онлайн с участием почти 40 коллективов из разных стран мира. Но в конечном итоге не смогли пойти против сути театрального искусства. Непреодолимым препятствием стало то, что ко времени проведения форума во многих странах мира началась вторая волна заражения COVID и были запрещены театральные выступления.

А среди обязательных требований, которые выдвигали организаторы фестиваля, была необходимость выступать на сцене не под запись, а онлайн в прямом эфире с присутствием зрителей в зале, пусть и малочисленных в связи с пандемий. И это была не блажь устроителей.

"Зритель является важным компонентом спектакля. Да и сама постановка должна показываться, пусть и не вживую, но хотя бы в прямом эфире, чтобы представление было "здесь и сейчас". Иначе это не театр, а кинематограф", - объяснил тогда директор театра "С улицы Роз" Александр Петров.

Пожар в юбилей

Поистине страшной трагедией для культуры стал крупный пожар в здании Национальной филармонии им. Сергея Лункевича. Ее легендарная концертная площадка и сцена "знала" таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Список имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Случилась трагедия, когда филармония начала свой юбилейный 80-й сезон.

  • Национальная филармония имени Сергея Лункевича пережила трагический год.
    Национальная филармония имени Сергея Лункевича пережила трагический год.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • В здании культурного центра случился крупный пожар.
    В здании культурного центра случился крупный пожар.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала.
    Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Полностью разрушена сцена, которая знала многих знаменитых певцов и музыкантов - Шаляпина, Рихтера, Шостаковича.
    Полностью разрушена сцена, которая "знала" многих знаменитых певцов и музыкантов - Шаляпина, Рихтера, Шостаковича.
    © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
  • Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура.
    Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура.
    © Sputnik / Crina Balea
  • Тушили пожар не один день.
    Тушили пожар не один день.
    © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
  • Губительный пожар стал трагедией для культуры Молдовы.
    Губительный пожар стал трагедией для культуры Молдовы.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Здание Национальной филармонии не подлежит реставрации. Строение сносят, чтобы на месте него возвести новое здание филармонии.
    Здание Национальной филармонии не подлежит реставрации. Строение сносят, чтобы на месте него возвести новое здание филармонии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Вот таким был большой зал филармонии и вот она та самая легендарная сцена. Удастся ли восстановить их в прежнем виде? Вопрос пока риторический.
    Вот таким был большой зал филармонии и вот она та самая легендарная сцена. Удастся ли восстановить их в прежнем виде? Вопрос пока риторический.
    © Sputnik / Николай Костыркин
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© Sputnik / Mihai Caraus
Национальная филармония имени Сергея Лункевича пережила трагический год.

Тушили пожар не один день. Кишинев будто на некоторое время оцепенел от происходящего. А потом на страницы в соцсетях выплеснулись жаркие обсуждения трагедии. Все случившееся казалось невероятным и в то же время символичным знаком тех губительных процессов, которые происходят в культуре в том числе из-за пандемии.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.

Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинева.

Артисты надеются, что это временный приют, и здесь они надолго не задержатся. По словам директора филармонии Светланы Бивол, во Дворце Республики хорошо играется оркестру и поется хору, все замечательно слышно и звучит как в купольной церкви, дворец современный, есть вся инфраструктура, все функционирует.

"Но Дворец Республики комфортен для временного пребывания, а мы хотим вернуться в свой дом и ждем, когда мы въедем в новое здание филармонии с современной аппаратурой, инструментами, с прекрасной акустикой. И тогда мы восстановим свою миссию самого большого музыкального центра культуры Молдовы", - сказала Бивол.

"Пушкин – наше всё" как аксиома

В этом году в сентябре отмечали 200-летие прибытия великого русского поэта и прозаика Александра Пушкина в Кишинев. Значительную дату сумели отпраздновать несмотря на пандемию и вопреки всем эпидемиологическим обстоятельствам, тем самым подтвердив знаменитую фразу, что Пушкин – наше всё.

200 летия приезда Пушкина в Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
200 летия приезда Пушкина в Кишинев

К слову, к празднованию этого исторического факта случилось поистине эпохальное событие – в Домике Пушкина, в котором жил прославленный литератор, отремонтировали весь каркас и перестелили крышу. И реставраторы поделились не менее значимой новостью – постройка действительно оригинальная и соответствует времени пребывания поэта в Кишиневе.

Специалисты рассказали, что крышу устанавливали в 1947 году, в послевоенное время, когда была серьезная нехватка стройматериалов. И для восстановления этого памятника тогда брали с обгоревших старых зданий, разрушенных во время войны, более-менее пригодные куски дерева. Конструкция собиралась из частей доски разного размера, и все это с годами прогнило.

"Вскрыв" всю конструкцию здания, строители получили ясную картину того, какой датировки его составляющие. И тем самым навсегда закрыли досужую тему о том, что это якобы неоригинальное строение.

"Стены, перекрытия - все это осталось с тех времен, когда Пушкин жил в этом Домике. То, что мы делаем, это лишь для внешней его защиты от воздействия влаги. А так мы сохраняем его в первозданном виде. И в конечном итоге все будет выглядеть так, как 200 лет назад", - делился тогда директор компании-подрядчика Виктор Ержиковский.

Территория Дома-музея, где расположен Домик Пушкина, это нетронутый оазис старины. И только благодаря тому, что здесь был Пушкин, сохранился участок территории, где можно увидеть Кишинев двухсотлетней давности, каких в городе фактически не осталось. Так что это во всех смыслах исторические и место, и событие, и юбилейное мероприятие, проведенное в пандемию. 

Надежда на 2021 год

Завершая историю культурной катастрофы Молдовы 2020 года, невозможно не вспомнить тех, кто из известных, любимых и значимых деятелей искусства и культуры ушел из жизни. Вот они. Режиссер, актер Юрий Хармелин, оперная певица Валентина Савицкая, эстрадный певец и музыкант Штефан Петраке, актеры Михаил Геженко, Всеволод Гаврилов, Сергей Тиранин, Влад Чобану, Валериу Казаку, стилист Валентина Радченко.

Но есть надежда, что песня не спета. Дни лихолетья пройдут, а будущий год принесет благие новости. К тому есть предпосылки.

В частности, активно идет сбор средств для восстановления здания Национальной филармонии на ее историческом месте. В первой половине декабря представители Министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в РМ, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества обсуждали возможность реставрации комплекса зданий дома-музея Пушкина и материально-техническое обеспечение театра "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

Кроме того, есть надежда на то, что коронавирус отступит, и артисты снова смогут выйти на сцену с выступлениями перед зрителями, а сами зрители наконец-то получат желаемое отдохновение. Ведь ничто не заменит живого общения истинного искусства и таланта и публики.

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Теги:
дом-музей Пушкина, Юрий Хармелин, Светлана Бивол, фестиваль "Молдфест. Рампа. Ру", Молдфест.Рампа.Ру, театр "С улицы Роз", искусство, Национальная филармония


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