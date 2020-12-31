Культурные события или катастрофы: каким стал 2020-й год для искусства Молдовы

Обзоры культурных событий года в Молдове всегда пестрили названиями фестивалей, удивительных и впечатляющих мероприятий в различных сферах искусства. Но не в этом году. 2020-й запомнится как самый трагический год для отечественной культуры.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Большую часть 2020-го актеры, певцы, музыканты, художники работали на удаленке, а театры, концертные залы, музеи в основном были закрыты. Вереницу ежегодно проводимых мероприятий в этом году можно перечислить скорее в контексте того, что их не было.

Некоторые традиционные мероприятия удалось провести благодаря тому, что на время смягчались карантинные меры, как, например, Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор", Международный фестиваль оперы и балета "Мария Биешу". Правда, не в тех масштабах. Однако список тех событий, которые ежегодно ждут жители Кишинева и которые на сей раз не суждено было провести, намного шире.

Следуя принципам театрального искусства

Не состоялся, в частности, Международный фестиваль-лаборатория камерных театров "Молдфест.рампа.ру", который проводился в Кишиневе ежегодно одиннадцать лет подряд Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз". Причем организаторы проявили чудеса находчивости и приложили невероятные усилия для того, чтобы в обход пандемии провести фестиваль, следуя диктуемым ею условиям.

© Sputnik / Mihai Caraus Театр "С улицы Роз"

Они собирались организовать мероприятие онлайн с участием почти 40 коллективов из разных стран мира. Но в конечном итоге не смогли пойти против сути театрального искусства. Непреодолимым препятствием стало то, что ко времени проведения форума во многих странах мира началась вторая волна заражения COVID и были запрещены театральные выступления.

А среди обязательных требований, которые выдвигали организаторы фестиваля, была необходимость выступать на сцене не под запись, а онлайн в прямом эфире с присутствием зрителей в зале, пусть и малочисленных в связи с пандемий. И это была не блажь устроителей.

"Зритель является важным компонентом спектакля. Да и сама постановка должна показываться, пусть и не вживую, но хотя бы в прямом эфире, чтобы представление было "здесь и сейчас". Иначе это не театр, а кинематограф", - объяснил тогда директор театра "С улицы Роз" Александр Петров.

Пожар в юбилей

Поистине страшной трагедией для культуры стал крупный пожар в здании Национальной филармонии им. Сергея Лункевича. Ее легендарная концертная площадка и сцена "знала" таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Список имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Случилась трагедия, когда филармония начала свой юбилейный 80-й сезон.

Национальная филармония имени Сергея Лункевича пережила трагический год. © Sputnik / Mihai Caraus

В здании культурного центра случился крупный пожар. © Sputnik / Mihai Caraus

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. © Sputnik / Mihai Caraus

Полностью разрушена сцена, которая "знала" многих знаменитых певцов и музыкантов - Шаляпина, Рихтера, Шостаковича. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. © Sputnik / Crina Balea

Тушили пожар не один день. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

Губительный пожар стал трагедией для культуры Молдовы. © Sputnik / Mihai Caraus

Здание Национальной филармонии не подлежит реставрации. Строение сносят, чтобы на месте него возвести новое здание филармонии. © Sputnik / Mihai Caraus

Вот таким был большой зал филармонии и вот она та самая легендарная сцена. Удастся ли восстановить их в прежнем виде? Вопрос пока риторический. © Sputnik / Николай Костыркин 1 / 9 © Sputnik / Mihai Caraus Национальная филармония имени Сергея Лункевича пережила трагический год.

Тушили пожар не один день. Кишинев будто на некоторое время оцепенел от происходящего. А потом на страницы в соцсетях выплеснулись жаркие обсуждения трагедии. Все случившееся казалось невероятным и в то же время символичным знаком тех губительных процессов, которые происходят в культуре в том числе из-за пандемии.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.

Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинева.

Артисты надеются, что это временный приют, и здесь они надолго не задержатся. По словам директора филармонии Светланы Бивол, во Дворце Республики хорошо играется оркестру и поется хору, все замечательно слышно и звучит как в купольной церкви, дворец современный, есть вся инфраструктура, все функционирует.

"Но Дворец Республики комфортен для временного пребывания, а мы хотим вернуться в свой дом и ждем, когда мы въедем в новое здание филармонии с современной аппаратурой, инструментами, с прекрасной акустикой. И тогда мы восстановим свою миссию самого большого музыкального центра культуры Молдовы", - сказала Бивол.

"Пушкин – наше всё" как аксиома

В этом году в сентябре отмечали 200-летие прибытия великого русского поэта и прозаика Александра Пушкина в Кишинев. Значительную дату сумели отпраздновать несмотря на пандемию и вопреки всем эпидемиологическим обстоятельствам, тем самым подтвердив знаменитую фразу, что Пушкин – наше всё.

© Sputnik / Mihai Caraus 200 летия приезда Пушкина в Кишинев

К слову, к празднованию этого исторического факта случилось поистине эпохальное событие – в Домике Пушкина, в котором жил прославленный литератор, отремонтировали весь каркас и перестелили крышу. И реставраторы поделились не менее значимой новостью – постройка действительно оригинальная и соответствует времени пребывания поэта в Кишиневе.

Специалисты рассказали, что крышу устанавливали в 1947 году, в послевоенное время, когда была серьезная нехватка стройматериалов. И для восстановления этого памятника тогда брали с обгоревших старых зданий, разрушенных во время войны, более-менее пригодные куски дерева. Конструкция собиралась из частей доски разного размера, и все это с годами прогнило.

"Вскрыв" всю конструкцию здания, строители получили ясную картину того, какой датировки его составляющие. И тем самым навсегда закрыли досужую тему о том, что это якобы неоригинальное строение.

"Стены, перекрытия - все это осталось с тех времен, когда Пушкин жил в этом Домике. То, что мы делаем, это лишь для внешней его защиты от воздействия влаги. А так мы сохраняем его в первозданном виде. И в конечном итоге все будет выглядеть так, как 200 лет назад", - делился тогда директор компании-подрядчика Виктор Ержиковский.

Территория Дома-музея, где расположен Домик Пушкина, это нетронутый оазис старины. И только благодаря тому, что здесь был Пушкин, сохранился участок территории, где можно увидеть Кишинев двухсотлетней давности, каких в городе фактически не осталось. Так что это во всех смыслах исторические и место, и событие, и юбилейное мероприятие, проведенное в пандемию.

Надежда на 2021 год

Завершая историю культурной катастрофы Молдовы 2020 года, невозможно не вспомнить тех, кто из известных, любимых и значимых деятелей искусства и культуры ушел из жизни. Вот они. Режиссер, актер Юрий Хармелин, оперная певица Валентина Савицкая, эстрадный певец и музыкант Штефан Петраке, актеры Михаил Геженко, Всеволод Гаврилов, Сергей Тиранин, Влад Чобану, Валериу Казаку, стилист Валентина Радченко.

Но есть надежда, что песня не спета. Дни лихолетья пройдут, а будущий год принесет благие новости. К тому есть предпосылки.

В частности, активно идет сбор средств для восстановления здания Национальной филармонии на ее историческом месте. В первой половине декабря представители Министерства образования, культуры и исследований Молдовы, посольства России в РМ, МИД РФ, российского Минкульта и Россотрудничества обсуждали возможность реставрации комплекса зданий дома-музея Пушкина и материально-техническое обеспечение театра "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

Кроме того, есть надежда на то, что коронавирус отступит, и артисты снова смогут выйти на сцену с выступлениями перед зрителями, а сами зрители наконец-то получат желаемое отдохновение. Ведь ничто не заменит живого общения истинного искусства и таланта и публики.

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