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Орденом Республики посмертно награжден известный актер Влад Чобану.

Майя Санду подписала свой первый указ о награждении Орденом Республики

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20201231/33107296/majya-sandu-podpisala-svoj-pervyj-ukaz-o-nagrazhdenii-ordenom-respubliki.html

Высшей государственной награды Республики Молдова был посмертно удостоен актер Влад Чобану, сыгравший роль Эминеску в советском фильме, снятом Эмилем Лотяну.

КИШИНЕВ, 31 декабря — Sputnik. В последний день уходящего года президент Молдовы Майя Санду подписала свой первый указ о награждении.

Высшего государственного знака отличия - Ордена Республики - был посмертно удостоен известный актер Влад Чобану. Награду президент вручила дочери актера Иоане Чобану-Боцан.

Имя актера прославила роль Михая Эминеску, которую он сыграл в фильме Эмиля Лотяну "Лучафэрул", снятом в Молдове в 1986 году.

Ранее сообщалось, что Чобану скончался в Онкологическом институте в Яссах в возрасте 53-х лет. В январе 2020 года актер был госпитализирован в столичную больницу в тяжелом состоянии после того, как у него резко упал уровень гемоглобина в крови.

Позже у Чобану диагностировали очень редкую форму лейкемии. Актер был госпитализирован в институт онкологии в Яссах, в гематологическое отделение, где прошел курс химиотерапии. 

Сообщалось, что Чобану заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение.

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Теги:
Орден Республики


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