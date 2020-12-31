Майя Санду подписала свой первый указ о награждении Орденом Республики

КИШИНЕВ, 31 декабря — Sputnik. В последний день уходящего года президент Молдовы Майя Санду подписала свой первый указ о награждении.

Высшего государственного знака отличия - Ордена Республики - был посмертно удостоен известный актер Влад Чобану. Награду президент вручила дочери актера Иоане Чобану-Боцан.

Имя актера прославила роль Михая Эминеску, которую он сыграл в фильме Эмиля Лотяну "Лучафэрул", снятом в Молдове в 1986 году.

Ранее сообщалось, что Чобану скончался в Онкологическом институте в Яссах в возрасте 53-х лет. В январе 2020 года актер был госпитализирован в столичную больницу в тяжелом состоянии после того, как у него резко упал уровень гемоглобина в крови.

Позже у Чобану диагностировали очень редкую форму лейкемии. Актер был госпитализирован в институт онкологии в Яссах, в гематологическое отделение, где прошел курс химиотерапии.

Сообщалось, что Чобану заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение.

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