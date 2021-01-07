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Зрительный зал во время пандемии.

Когда приступят театры Кишинева к работе, и что они готовят зрителю

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (297)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210107/33168397/kogda-pristupyat-teatry-kishineva-k-rabote-i-chto-oni-gotovyat-zritelyu.html

Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинева приняла решение дать драматическим коллективам возможность вернуться к выступлениям перед публикой. И, по словам самих мастеров сцены, это радостное событие, поскольку артисты не могут жить без зрителей.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Театрам вернули возможность выступать на публике, и они сразу готовы открыть свои двери для нее. Как говорят руководители кишиневских театров, все время, пока они вынуждены были "простаивать", шли репетиции, а репертуарная афиша спланирована была заранее, так что теперь они просто выставят точные даты показа. И каждый из них собирается порадовать публику премьерами.

Санду Греку, директор театра "Сатирикус":

- Мы будем тщательно соблюдать все требования по охране общественного здоровья в условиях пандемии. По сути, список предписаний не изменился, и мы готовы им следовать, как и в начале осени. Потому что поход в театр должен быть радостным событием, а не оборачиваться после катастрофой для зрителя. Дай Бог, чтобы пандемия пошла на убыль, и мы могли вернуться к полноценной работе.

Зрители в зале
© Sputnik / Mihai Caraus
Решение принято: актеры и певцы возвращаются на сцену, школьники – за парты

В принципе уже и в России, и в Румынии разрешают театрам работать. Не всем, а только в тех регионах и уездах, где снижается число заразившихся COVID-19.

Для нас очень важно выходить на публику. Ведь зарплаты сотрудников национальных театров оплачиваются из госбюджета только на 80%, республиканских – на 60%. На остальную часть мы зарабатываем сами, продавая билеты.

Сейчас труппа репетирует три спектакля. Планируем 16 и 17 января показать премьеру "Ревизора". Успели до закрытия сыграть только два раза. И, конечно, вернули деньги зрителям, купившим билеты на спектакли, которые мы не смогли показать из-за запрета.

Гоголь очень современен. Место действия – Кишинев. Время – 2021 год. Наше общество, наши политики и все, что происходит в Молдове, отражено в его великолепной пьесе. Мы ничего не изменили, ни одного слова. Спектакль про нас сегодняшних.

Дальше мы будем работать уже каждую неделю по три дня – в пятницу, субботу и воскресенье.

Александр Петров, директор театра "С улицы Роз":

- Требования, которые выставлены театрам комиссией, практически те же, что были прописаны в сентябре 2020 года. Поэтому у нас есть опыт, и мы готовы, как и тогда, к их соблюдению. Например, также необходимо рассаживать зрителей, которые должны соблюдать дистанцию, быть в маске в течение всего времени пребывания в театре. Обязательная термометрия и дезинфекция для всех – и зрителей, и сотрудников театра, обработка всех поверхностей. Разрешается на 50% заполнять зал. Вот самые основные тезисы из регламента.

Начнем мы с премьеры "Короля Лира". Эта постановка Юрия Хармелина, которую он успел осуществить до своего ухода. Мы тогда должны были с Юрием Аркадьевичем выпустить спектакль. У нас все упиралось только в сценографическое покрытие. Он хотел солью мелкого помола устелить пол как песком, но с ней нельзя работать, и потому мы нашли решение в виде пластика.

Покажем зрителям в этом месяце и все детские спектакли, которые спланировали для новогодних праздников, но не смогли отыграть из-за запрета выступать на публике. И мы этот "месячник" запустим в том же виде и в той же последовательности, что задумывали на декабрь-январь. Потому что дети тоже соскучились по театру и представлениям, их тоже надо радовать.

Петру Вуткэрэу, генеральный директор театра Эжена Ионеско:

- Билеты будут продаваться с четверга. Хорошо, что эта радостная новость пришла до 15-го (января - ред.), когда мы запланировали первый спектакль после отмены запрета, и у нас есть несколько дней, чтобы мы могли продать какие-то билеты. Хотя вся афиша была сверстана уже давно, и мы готовы были играть, только ждали старта.

Сгоревшие партитуры в Национальной филармонии.
© Sputnik / Crina Balea
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Мы покажем премьеру сказки "Добрая коза, младший козленок, злой волк и кума козы". Эту пьесу Матей Вишнек написал по мотивам сказки Иона Крянгэ "Коза и три козленка". Сначала он ее написал для детей, но, когда я ее прочел, попросил драматурга переписать для взрослых.

В сказке такие ужасные вещи происходят... Злому волку недостаточно было того, что он съел бедных козлят, он еще отрубил им головы. Представляете, какой садист?! И повесил головы на окна, чтобы коза издалека увидела, что они будто ждут-не дождутся мамы и улыбаются. А потом как коза мстит волку?! Это же преступление! Она совершает самосуд и сжигает его на костре! В общем, жуткая история, явно недетская.

Спектакль, конечно, аллегоричный. История будет и серьезная, и комедийная, в ней будет и сатира, и юмор, и драматичные вещи, и актуальные, связанные с нашим бытом, с нашей жизнью и проблемами.

Насчет требований комиссии, в них особых изменений нет, нам ничего заново не придется предпринимать, мы пройдем путь, который уже знаем. Единственное, по подсчетам, выручка от спектаклей, сыгранных тогда в условиях пандемии, несмотря на то, что проданы были все билеты, еле-еле покрывала затраты на спектакль. То есть говорить о какой-то финансовой прибыли мы не можем. Поднимать цены на билеты, чтобы не быть в убытке? Не знаем, что предпримем в связи с этим. Над этим еще надо будет поработать и подумать.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (297)

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Теги:
Санду Греку, театр "С улицы Роз", театры


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