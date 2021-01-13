Год без Штефана Петраке, солиста "молдавского Beatles" – культовой группы "Норок"

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Сегодня исполняется ровно год с момента, когда не стало выдающегося молдавского артиста Штефана Петраке. За свою длительную музыкальную карьеру он приобрел статус одного из самых видных деятелей культуры Молдовы. Петраке - был солистом прославленного ансамбля "Норок", затем – вокально-инструментальных ансамблей "Оризонт" и "Контемпоранул", позже выступал в роли художественного руководителя группы "Плай".

Невосполнимая потеря для национальной культуры

В Молдове власти и художественная общественность единодушно заявили: уходя, Петраке "оставляет после себя огромную невосполнимую пустоту в национальной культуре страны".

В некрологе отметили: "Штефан Петраке был мужчиной с большой буквы, примером благородства и порядочности, искусство которого будет отдаваться эхом в наших душах долгие годы.

Его неповторимый голос был ценностью как на национальном, так и на международном уровне. Являясь участником групп Orizont, Contemporanul и Plai, он сумел увековечить через музыку тексты великих национальных поэтов.

Воспоминания коллег

Известный музыкант, заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший рассказал тогда в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова о сотрудничестве и дружбе со Штефаном Петраке.

"Мне довелось с ним работать. Когда-то он приехал с оркестром "Букурия" в город Свердловск, где я жил тогда. Именно тогда я впервые его услышал. Он был молодой, я тоже тогда был очень молод. Еще тогда он поразил меня своим талантом", – поделился собеседник.

И лишь потом жизнь свела двух знакомых и талантливых музыкантов в коллективе "Норок", слава которого тогда начинала греметь по всему Советскому Союзу.

"Штефан был очень талантливым человеком, щедро одаренным. Он сам сочинял замечательные песни. Я помню, как меня потрясла музыка, которую он написал на стихи Константина Симонова "Жди меня". Это была первая песня из тех, что я услышал в авторстве Штефана", – вспоминает Пресняков-старший.

Коллеги-музыканты и хорошие друзья – Штефан и Владимир - во многом сходились в отношении к жизни и к творчеству. Однажды они даже все лето проработали в Сочи, выступая в ресторане "Кавказский аул". Потом жизнь развела двух друзей, а о судьбе Штефана Владимир узнавал лишь по телефону.

На киноэкране

Зрителям и слушателям Петраке запомнился своим многогранным талантом. Он не только писал прекрасную музыку и песни, но также мог и перевоплотиться в другого человека. То есть сыграть роль в кино. Такая ему однажды попалась, в известном фильме молдавского режиссера Николая Гибу "Кодовое название "Южный гром". Там Петраке создал образ слепого красноармейца, игравшего на баяне. Его герой исполнил песню "Кружат вороны".

Страницы биограции Штефана Петраке



Штефан Петраке родился в 1949 году в селе Вынэторь припрутского Нспоренского района. Окончил институт искусств. Был солистом ВИА "Норок", "Оризонт", "Поющие гитары", "Контемпоранул". В 1982 году создал свой ансамбль – "Плай". Заслуженный артист РМ.

Петраке был самым молодым участником легендарной группы "Норок". В то время этот коллектив многие называли "молдавскими Beatles".

Имя Штефана Петраке можно увидеть на пластинках ВИА "Поющие гитары" – легендарной команды, которая была образована на "базе" практически первой рок-группы Советского союза "Дружба".

Кроме "Поющих гитар", Петраке работал с коллективом "Рожденные Сибирью".

В 70-х на молдавской эстраде появляется легендарный ансамбль "Оризонт". Его руководитель Олег Мильштейн пригласил Петраке в "звездный" состав.

В начале 80-х Петраке возвращается в группу "Норок", которая тогда временно называлась "Контемпоранул" ("Современник"). В 1982-м Петраке создает свою группу - "Плай". Этот музыкальный коллектив стал известен тем, что стал накладывать на музыку многие стихи Михая Эминеску.

Группа "Плай" распалась в 90-х годах, а сам Штефан Петраке стал выступать сольно.

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