Наш Пушкин: в Молдове чтят Михая Эминеску

Поэт появился на свет 15 января, и для современной молдавской культуры эта дата приобрела особый смысл и значение.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В Молдове отмечают день рождения удивительного лирика и блестящего литератора Михая Эминеску. Неслучайно именно 15 января несколько лет назад решено было праздновать и День национальной культуры - в память о классике. Ведь для нашей страны Михай Эминеску - личность столь же значимая, как для России - Александр Пушкин.

Имени Эминеску

Значение исторической личности для той или иной страны выражается не только в том, насколько ее чествуют в определенные даты. Признание отражено и в напоминании о классике в названиях улиц, и в памятниках. И если судить по этим критериям, то Эминеску наравне с Пушкиным – один из самых почитаемых в нашей стране.

В самом центре главного города Молдовы Кишинева разбит сквер Михая Эминеску. Он уютно разместился между Органным залом и Национальным драматическим театром, который также носит имя поэта. А сам главный драматический театр Молдовы расположен на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Эминеску.

В центре сквера - символический памятник поэту в образе главного героя одной из вершин его творчества, поэмы "Лучафэрул". Правда, в бронзе смотрится он более сурово, чем в книжных иллюстрациях. Тем не менее, такой метафорический образ - очередное подтверждение того, что в Молдове не только помнят об Эминеску как о ярком поэтическом даровании, но и чутко относятся к его наследию, глубоко изучая его.

© Sputnik / Miroslav Rotari Национальный театр имени М. Эминеску в Кишиневе

Бюст поэта занимает одно из главных мест и на Аллее классиков в центральном парке столицы. Именно сюда в первую очередь приходят в день рождения Эминеску, чтобы поклониться его таланту.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюст Михая Эминеску на Аллее классиков в Кишиневе

Возвращаясь к поэме "Лучафэрул", ставшей одной из вершин творчества поэта-романтика и символиста, стоит вспомнить также, что легендарный молдавский режиссер Эмиль Лотяну снял фильм по этому произведению, а не менее выдающийся молдавский композитор Евгений Дога написал очередной свой музыкальный шедевр для одноименного балетного спектакля, который был поставлен на сцене Театра оперы и балета в Кишиневе.

На многих языках мира

Имя Михая Еминеску сегодня известно далеко за пределами Молдовы и Румынии. Его произведения были переведены более чем на 90 языков мира, в том числе и на русский.

Среди переводчиков Эминеску - знаменитые фамилии: Николай Чуковский (сын писателя Корнея Чуковского), Ариадна Эфрон (дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона). Одно из стихотворений на русский язык перевела и Анна Ахматова.

© Public Domain Михай Эминеску в 1869 году, снимок пражского фотографа Я. Томаша

Переводчик Юрий Кожевников написал об открытии, которое он для себя сделал, когда соприкоснулся с поэзией Эминеску:

"С того момента в моей жизни произошел решительный поворот: я открыл для себя великого поэта. И такое ослепительное открытие нельзя было хранить про себя. Я испытал необходимость кричать о нем на весь мир. Но для этого было только одно средство – перевод. И с тех пор изучение румынского языка получило внутренний стимул, появилась цель, которая, чего я тогда не предвидел, стала одной из целей моей жизни".

Нередко исследователи языка, да и книголюбы сравнивают Эминеску с Пушкиным не только по силе и образности сочинений, но и как знаковых личностей в литературе, после которых язык получил особый вектор развития, особое звучание. Сам Эминеску так писал о своем впечатлении при знакомстве с произведениями русского классика:

"Вот уже три дня, как я разбираюсь в стихах Пушкина без особых трудностей и с удовольствием… И скажу тебе правду: теперь я не чувствую себя одиноким, я нашел товарища, великого друга, чей язык я еще не могу вполне оценить, но догадываюсь, как чудесно его творчество… Я пленен его стихами, этим источником живой воды и благородных мечтаний…"

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