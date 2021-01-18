Молдавский "король юмора" Георге Урски отмечает день рождения

Любимому публикой мастеру сцены 18 января исполняется 73 года. Пандемия внесла коррективы в празднование этого события.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Актер, режиссер и комик Георге Урски во вторник, 18 января, отмечает 73-й день рождения. На этот раз праздник у артиста будет другим, об этом рассказала дочь юмориста Лилиана Урски в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как известно, в другие времена дом комика был полон гостей в этот день, десятки коллег и друзей приходили с наилучшими пожеланиями и подарками, но в этом году они обходятся телефонными звонками и сообщениями в соцсетях.

Другая дочь мастера сатиры Лаура Урски еще накануне праздника также написала на своей странице в Facebook, что друзьям и коллегам Георги Урски придется поздравить его с помощью новых технологий общения. Она заверила, что обязательно прочитает отцу все поздравительные послания.

"Это был печальный год, потому что мой отец видел по телевизору, как горела филармония. Он также следил, как перепрофилировались многие артисты, видел всех с этими масками на лицах", – рассказала гость радиостудии Sputnik Лилиана Урски.

По ее словам, ее отец с марта был вынужден никуда не выходит из дома, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом.

"Это для всех был год смирения, мудрости и осознания, что мы должна наслаждаться каждым днем и ценить то, что казалось нам незначительным. Говорить с родителями и смотреть им в глаза. Папа знает, что его любят и ценят. Я призываю всех беречь своих родителей", – отметила Лилиана.

На странице Георге Урски в Facebook десятки коллег, друзей, а также поклонников его творчества поздравили мастера и пожелали крепкого здоровья.

Продюсер Moldova-Concert Андрей Локоман написал: "Урски – разносторонний мастер, которые редко встречаются, а именно способный совмещать навыки юмористического и драматического актера, рассмешить публику до слез, но и суметь заставить плакать от печали...".

Локоман также написал, что Урски – настоящий талант и сцена ждет его.

Биография Георге Урски

Родился 18 января 1948 года в селе Большие Котюжаны Молдавской ССР.

В 1965 - 1969 годах прошел курс в Щукинского училища в Москве в одно время с такими известными юмористами, как Константин Райкин и Ян Арлазоров.

После получения диплома попал в труппу кишиневского театра "Лучафэрул", в котором служил в течение 15 лет.

В 2008 году награжден высшей государственной наградой Молдовы – орденом Республики.

В 2011 году перенес тяжелый инсульт, после которого длительное время не появлялся на публике.

Указом президента Республики Молдова от 20 июля 2012 года Урски был удостоен звания Artist al Poporului (Народный артист), присуждаемого за исключительные заслуги в работе по развитию театра, музыки, кино и изобразительного искусства.

За время своей творческой деятельности написал несколько театральных пьес.

В кинематографе был переводчиком ряда советских культовых лент, в которых сам же озвучивал некоторых героев. Побывал также литературным переводчиков, поработав над несколькими классическими произведениями мировой литературы.

В качестве сценариста и режиссера Урски поставил фильмы "Кто нанимает, тот и платит", "Ой, ой, не наливай!".

Женат, имеет двух дочерей.

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