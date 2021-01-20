Благодаря России библиотека в Гагаузии получила доступ к уникальным фондам

Заключено соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Павла Дранова и российской Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Пользование фондом Президентской библиотеки теперь доступно в Гагаузии, сообщает Посольство РФ в Молдове.

В Комрате 19 января состоялась презентация Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в рамках сотрудничества между исполкомом Гагаузии и правительством Санкт-Петербурга. В презентации принял участие начальник отдела представительства Россотрудничества Андрей Кибирев.

Региональная библиотека Гагаузии имени Павла Драганова получила доступ к цифровому фонду Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, где представлено более 550 000 документов. Фонды Электронного читального зала включают более 42 тысяч единиц хранения. Это электронные копии старинных рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий, а также малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей.

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