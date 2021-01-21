16:01 21 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Тирасполь. Архивное фото

Каким культурным учреждениям в Приднестровье позволят открыться в феврале

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210121/33326463/kakim-kulturnym-uchrezhdeniyam-v-pridnestrove-pozvolyat-otkrytsya-v-fevrale.html

Возобновление работы культурного-развлекательных учреждений после долгого карантина намереваются провести поэтапно.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, а также Дворец Республики и кинотеатры региона скоро откроют. Такое решение принято на заседании Оперштаба Приднестровья.

"Возобновление деятельности будет поэтапным. Сначала эти учреждения должны пройти проверку, которая подтвердит их готовность к работе в COVID-условиях. Рекомендации готовят представители Центра гигиены и эпидемиологии Приднестровья", – пояснили в Оперштабе.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье продлили действие карантина до 1 апреля
В случае соответствия предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, коллективы Дворца Республики и театра им. Н. Аронецкой смогут с 1 февраля приступить к репетициям. При благоприятном развитии событий уже скоро в залы вернутся и зрители.

Кинотеатры смогут начать работу уже в первой декаде февраля при наличии разрешения профильной комиссии.

"Возобновить работу эти учреждения смогут только при строгом соблюдении сотрудниками и посетителями карантинных требований – масочного режима, ограничения количества одномоментно находящихся в зале зрителей, обеспечения дистанцирования", – подчеркнули в штабе.

Возвращаются в строй после длительного карантинного простоя и учреждения, которые посещают люди с инвалидностью.

После поэтапного запуска этих учреждений будет рассмотрен вопрос о возобновлении деятельности городских и сельских домов культуры, а также клубов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Решение Оперштаба Приднестровья: карантинные посты будут свернуты
Почему среди школьников Приднестровья уменьшилось число COVID-зараженных
Почему закрывают COVID-госпиталь, разместившийся в одном из учебных заведений
Теги:
театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, кинотеатр, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться