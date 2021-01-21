Каким культурным учреждениям в Приднестровье позволят открыться в феврале

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, а также Дворец Республики и кинотеатры региона скоро откроют. Такое решение принято на заседании Оперштаба Приднестровья.

"Возобновление деятельности будет поэтапным. Сначала эти учреждения должны пройти проверку, которая подтвердит их готовность к работе в COVID-условиях. Рекомендации готовят представители Центра гигиены и эпидемиологии Приднестровья", – пояснили в Оперштабе.

В случае соответствия предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, коллективы Дворца Республики и театра им. Н. Аронецкой смогут с 1 февраля приступить к репетициям. При благоприятном развитии событий уже скоро в залы вернутся и зрители.

Кинотеатры смогут начать работу уже в первой декаде февраля при наличии разрешения профильной комиссии.

"Возобновить работу эти учреждения смогут только при строгом соблюдении сотрудниками и посетителями карантинных требований – масочного режима, ограничения количества одномоментно находящихся в зале зрителей, обеспечения дистанцирования", – подчеркнули в штабе.

Возвращаются в строй после длительного карантинного простоя и учреждения, которые посещают люди с инвалидностью.

После поэтапного запуска этих учреждений будет рассмотрен вопрос о возобновлении деятельности городских и сельских домов культуры, а также клубов.

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