Высоцкий в Кишиневе: зрители на деревьях, первая публикация и ночной концерт

В Татьянин день поэт, который сам перекладывал свои стихи на гитарные аккорды и стал прижизненной легендой, появился на свет. У современников остались яркие воспоминания и о его приезде в Кишинев.

КИШИНЕВ, 25 января - Sputnik. Знаменитому советскому актеру, поэту, певцу Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 83 года. Он стал легендой при жизни, его известность распространялась далеко за пределы многомиллионного и многонационального Советского Союза, а популярность была такой, что ей могут позавидовать нынешние звезды соцсетей. Ведь артиста искренне любили, заслушивались записями его выступлений, мечтали увидеть и услышать вживую.

Поэзия и песни барда жгли и пронизывали душу даже при просмотре его выступлений по телевизору, ну а знакомство с его творчеством и артистической харизмой при посещении живых концертов оставалось в памяти навсегда.

Кишиневцам тоже есть что вспомнить. Высоцкий приезжал с концертами в столицу советской Молдавии в начале 70-х. Кому повезло увидеть и услышать барда, рассказывают о яркости впечатлений от знакомства с ним, мощном воздействии таланта артиста. Однако подчеркивают: он был прост в общении, не стремился понравиться, а говорил и вел себя очень естественно и доброжелательно. Подкупало и его остроумие.

Записки на спине

Автором заметки о выступлении Высоцкого в Кишиневе был известный журналист Михаил Дрейзлер (в 70-е он сотрудничал с редакцией газеты "Вечерний Кишинев").

Как рассказывал журналист, с Высоцким он встретился в гостинице "Кишинэу". Артист торопился, так что интервью стало настоящей импровизацией.

"Мы спускались по лестнице. Несмотря на спешку, Высоцкий охотно отвечал на вопросы. В один из моментов мы остановились. Пришлось записывать ответы прямо у него на спине, так как у меня с собой не было блокнота. Только писчая бумага. Я прислонял листы к спине актера и тезисно записывал все, что он говорил. Высоцкий, в свою очередь, давая мне затем автограф, с иронией отметил: "Миша, пиши не на ходу!"

Зеленый театр

Один из кишиневских концертов Владимира Семеновича проходил в Зеленом театре, в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина, а если проще - на Комсомольском озере. Зал под открытым небом, вмещавший тогда около семи тысяч человек, был забит. Зрители, как вспоминают очевидцы, сидели даже в проходах. Молодые люди, не попавшие на концерт, забрались на деревья за оградой театра. Менее ловкие слушали, прижавшись к забору.

Еще один небольшой штрих — в Зеленом театре Владимиру Семеновичу одна из зрительниц преподнесла букет ландышей. "Какая это редкость — цветы!" — с этими словами Высоцкий приладил букетик к штативу, на который крепился микрофон.

Владимир Высоцкий выступал там примерно час сорок минут. В небольших паузах песни актера исполнял его друг и коллега по Театру на Таганке Иван Дыховичный. Сразу после концерта Высоцкого отвезли на машине в ДК профсоюзов, где его уже ждали другие зрители.

Очевидцы вспоминают: в Зеленом театре выступлений было даже два — с интервалом в один день. Оба проходили по тому же сценарию: начинал Высоцкий, который потом представлял Дыховичного. Тот исполнял несколько песен и вновь уступал место Высоцкому.

Дыховичный, по словам известного биографа Высоцкого Марка Цыбульского, припоминает, что были еще два концерта в Кишиневском педагогическом институте.

Остальные концерты

Рассказывают также, что Высоцкий встречался со слушателями в республиканском Доме актера. В эти дни артист и бард дал концерт и на трикотажной фабрике "Стяуа Рошие". Но и в Русском театре Высоцкий все же выступил. Там он появился поздно вечером после концертов в Зеленом театре и Дворце профсоюзов. Как вспоминал бывший главный администратор театра имени Чехова Юрий Шехтер, в театр Высоцкий приехал около половины первого ночи. В зале было всего человек сорок.

"Я точно помню, что он сказал тогда: "Сейчас вы услышите песню, которую практически никто не знает…" — и спел "Мишку Шифмана". Мы все просто лежали от смеха", — рассказывал Шехтер.

К слову, с нашей республикой Владимира Семеновича связывает немало. Именно в Кишиневе в издательстве Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии в январе 1968 года в сборнике произведений нескольких поэтов вышло стихотворение барда "Если друг оказался вдруг…" Это была его первая прижизненная публикация!

Как отмечают знатоки, для того чтобы ознакомиться с творчеством Владимира Высоцкого, нужно слушать его непрерывно 25 часов. Легендарный бард и поэт сочинил более 600 песен и 100 стихотворений.

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