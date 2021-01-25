Николае Ботгрос: день рождения и уроки жизни

В понедельник, 25 января, народному артисту и лауреату многих высших наград Молдовы исполнилось 68 лет.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Главный дирижер Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Николае Ботгрос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какие главные жизненные уроки он извлек и как планирует продолжать свою музыкальную карьеру.

© Sputnik / Osmatesco Николае Ботгрос в радиостудии Sputnik Молдова.

Гость признал, что 2020 год был одним из самых сложных, учитывая тот факт, что он пережил неприятный опыт – переболел COVID-19, и все выстиупления мероприятия были отменены.

"Эта болезнь оставляет большие последствия, все должны остерегаться этого безжалостного вируса. Нужно помолиться Богу и попросить здоровья, что очень дорого. Это был самый важный урок, который я усвоил в прошлом году", – сказал знаменитый артист.

Более того, мастер посетовал, что в 2020 году оркестр, которым он дирижирует более 40 лет, выступил всего на трех свадьбах и в двух шоу – крайне печальная вещь для артистов.

Однако, как заверил Ботгрос, на 2021 год у возглавляемой им команды большие планы и надежды на лучшие и более оптимистичные времена для культуры и человечества в целом.

Страницы биографии

Николае Ботгрос родился 25 января 1953 года. Музыкой занимался с самого детства. На главном для себя инструменте, скрипке, он научился играть самостоятельно. Серьезное образование начал позже – со школы при Сорокском культурно-просветительском училище. В этом же городе он впервые присутствовал на концерте знаменитого оркестра "Лэутарий", не подозревая, что через годы станет его руководителем.

Скрипач дебютировал в большой музыке в качестве дирижера оркестра "Чокырлия" из Единец, с этих пор началась наработка опыта.

В 1973 году Ботгрос переехал в Кишинев, работал в оркестре "Мугурел" Государственной филармонии МССР, позднее – в ансамбле "Жок".

В 1978 году возглавил народный оркестр "Лэутары", к тому времени его уже окрестили "волшебником скрипки".

Николае Ботгрос популяризировал народную музыку в десятках стран мира и во всех республиках бывшего Советского Союза. В 2020 году оркестр "Лэутары" отметил 50-летие творческой деятельности.

За много лет творчества маэстро удалось записать два своих альбома, кроме того – сотни и даже тысячи музыкальных композиций в сотрудничестве с исполнителями народной музыки.

Николае Ботгрос – народный артист, кавалер Ордена Республики.

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