Наталья Гордиенко едет на Евровидение-2021

Заслуженная артистка Молдовы так и не попала в прошлом году на финал в Нидерланды по причине его отмены, теперь получила еще один шанс.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Наталья Гордиенко в 2021 году представит Молдову на "Евровидении". Об этом со ссылкой на молдавское общественное телевидение канал сообщает официальный сайт европейского песенного конкурса.

Отмечается, что вещатель рассматривало возможность организации нового национального финала для отбора артиста, который в нынешнем году представит республику на "Евровидении".

Однако оказалось, что количество творческого и технического персонала в ходе такого мероприятия значительно превысит 50 человек, разрешенных молдавским правительством для одновременного нахождения на месте культурных и музыкальных событий.

"Учитывая факт, что победитель национального отбора на "Евровидение" прошлого года лишился возможности принять участие в финале в Роттердаме по причине его отмены, молдавский вещатель решил дать Наталье Гордиенко еще один шанс представить страну на конкурсе", – говорится на сайте "Евровидения".

Гордиенко уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20 место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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