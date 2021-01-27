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Концерт Натальи Гордиенко.

Наталья Гордиенко едет на Евровидение-2021

© Sputnik / Yana Zaharova
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210127/33395813/natalya-gordienko-edet-na-eurovision-2021.html

Заслуженная артистка Молдовы так и не попала в прошлом году на финал в Нидерланды по причине его отмены, теперь получила еще один шанс.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Наталья Гордиенко в 2021 году представит Молдову на "Евровидении". Об этом со ссылкой на молдавское общественное телевидение канал сообщает официальный сайт европейского песенного конкурса.

Наталья Гордиенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Отмечается, что вещатель рассматривало возможность организации нового национального финала для отбора артиста, который в нынешнем году представит республику на "Евровидении".

Однако оказалось, что количество творческого и технического персонала в ходе такого мероприятия значительно превысит 50 человек, разрешенных молдавским правительством для одновременного нахождения на месте культурных и музыкальных событий.

"Учитывая факт, что победитель национального отбора на "Евровидение" прошлого года лишился возможности принять участие в финале в Роттердаме по причине его отмены, молдавский вещатель решил дать Наталье Гордиенко еще один шанс представить страну на конкурсе", – говорится на сайте "Евровидения".

Гордиенко уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20 место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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Теги:
Наталья Гордиенко, Евровидение


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