После карантина: как будут работать в Приднестровье театр и кинотеатры

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья озвучили основные требования, которые будут предъявляться к объектам культуры, возобновившим свою работу. По словам руководителя штаба и МВД региона Руслана Мовы, обязательными являются так называемый входной фильтр, масочный режим и дистанцирование.
Приднестровский гостеатр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой с 1 февраля сможет приступить к репетициям. При благоприятном развитии событий уже скоро в залы вернутся и зрители.
В кинотеатрах показы в формате 3D пока будут под запретом. Вход – в бахилах. Рассадка – через одно зрительское место.
В большом зале Дворца Республики посетителей будут рассаживать в каждое третье кресло, в малом – через одно.
На данный момент работают комиссии, которые проверяют готовность учреждений к началу работы.
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