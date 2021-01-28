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Дворец Республики

После карантина: как будут работать в Приднестровье театр и кинотеатры

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (445)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210128/33408047/posle-karantina-kak-budut-rabotat-v-pridnestrove-teatr-i-kinoteatry.html

С 1 февраля театры смогут приступить к репетициям, а кинотеатры - начать работу при наличии разрешения профильной комиссии.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья озвучили основные требования, которые будут предъявляться к объектам культуры, возобновившим свою работу. По словам руководителя штаба и МВД региона Руслана Мовы, обязательными являются так называемый входной фильтр, масочный режим и дистанцирование.

Приднестровский гостеатр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой с 1 февраля сможет приступить к репетициям. При благоприятном развитии событий уже скоро в залы вернутся и зрители.

Тирасполь. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
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"В большом зале театра, рассчитанного на 715 зрителей, можно будет одномоментно разместить лишь 250, в малом зале – 25, при наличии 60 кресел", – пояснил Мова.

В кинотеатрах показы в формате 3D пока будут под запретом. Вход – в бахилах. Рассадка – через одно зрительское место.

В большом зале Дворца Республики посетителей будут рассаживать в каждое третье кресло, в малом – через одно.

На данный момент работают комиссии, которые проверяют готовность учреждений к началу работы.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (445)

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Теги:
кинотеатр, театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, Приднестровье


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