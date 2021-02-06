Фото, видео - "Культурный" выход: в Тирасполь вернулась живая музыка

ТИРАСПОЛЬ, 6 февраля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Под аккомпанемент фортепиано хористы изливают душу в унисон. Их последняя песня была спета в прошлом октябре. "Какими бы вы ни были профессионалами, но свой голос теперь найти надо", - откровенничают сами исполнители.

© Sputnik / Sorokopud Julia Репетиция хористов

"По себе скажу, что голос забывает. Часа полтора надо, чтобы его найти. Дома не попоешь в полную силу – соседи ругаться будут. Шутки-шутками, но это правда – нужны условия. Инструменты даже не у всех есть. Конечно, сейчас в телефонах есть у всех приложения - камертоны, певцы их разучивали. На руках у них программа очень большая – свыше 40 новых произведений", - объясняет художественный руководитель Приднестровского государственного хора Татьяна Твердохлеб.

© Sputnik / Sorokopud Julia Репетиция хористов

Хором – в новый сезон

В репетиционном зале только реальная музыка и никаких микрофонов. Многоголосное откровение – это живая волна, которая настраивается попасть на частоту слушателей. Поэтому злой рок в виде карантина артисты перепоют хором.

"У меня сегодня третья репетиция, и я понимаю, что они, да и я тоже настолько соскучились по выступлениям и по звучанию хора! У большинства ведь работа совпадает с хобби. Когда мы долго не встречаемся, интенсивность работы возрастает. Поэтому, я думаю, что мы очень быстро войдем в форму", - признается народная артистка Приднестровья Татьяна Твердохлеб.

Приднестровский хор поет голосом разных эпох и направлений. Из громких программ - "Аве Мария" всех времен и народов или тематический вечер к столетию Георгия Свиридова. В новом сезоне худрук хора подобрала произведения на любой вкус: от попсы до джазовых спиричуэлсов. По-другому зазвучит и церковная музыка. Будет и старинная классическая, и современная.

"Мы подбираем такую программу, с которой не заскучает даже самый незнакомый зритель. За 15 лет моей работы в хоре человек 10 ушло. Остальные с нами остаются на годы. На некоторых произведениях люди даже плачут в зале. Это дорогого стоит", - говорит Татьяна Твердохлеб.

Хористы готовятся к встрече со своим восхищенным зрителем весной. Первый концерт состоится 2 марта в большом зале "Дворца Республики".

"Виорика" готовится к выходу

Народные цимбалы, молдавский барабан, гитара вместо кобзы. Из оркестра "Виорики" рекой льется музыка. Контрабас, аккордеон, трубы и кларнеты – музыканты с 1 февраля пустили все свои инструменты в ход.

© Sputnik / Sorokopud Julia Оркестр "Виорики"

"Работы очень много, надо все отрепетировать в максимально сжатый срок. Но мы будем делать все, чтобы порадовать нашего дорогого зрителя. Скажу, что все эти беды наши, проблемы – они уходят и приходят, а музыка – она вечная", - говорит дирижер оркестра Приднестровского государственного ансамбля танца и народной музыки "Виорика" Татьяна Рогут.

© Sputnik / Sorokopud Julia Оркестр "Виорики"

© Sputnik / Sorokopud Julia Оркестр "Виорики"

В постановках легендарной "Виорики" (тираспольский ансамбль основан в 1945 году) первое слово за оркестром. Сначала - музыка, затем - хореография. Творческий порядок начинается с разных залов – музыканты и танцоры репетируют отдельно. Когда ноты и шаги сливаются на одной сцене, выходит музыкально-хореографический шедевр.

"Мы готовимся к "Мэрцишору". Конечно, мы не можем сразу много новинок представить. Но будет кое-что необычное. Например, новенькая сюита у нас в исполнении заслуженного артиста Петра Бургилэ. А еще планируем совместно с балетом новую хореографическую постановку "Кыте трей", - посвящает в тонкости заслуженная артистка Приднестровья Татьяна Рогут.

© Sputnik / Sorokopud Julia Оркестр "Виорики"

Свобода LIBERTY

Кстати, репетиции – по всем карантинным правилам. Оставаться в гармонии с условиями пандемийного времени сложно, но можно. В масках все, кроме духовиков.

К международному фестивалю "Мэрцишор" готовится и джаз-бэнд LIBERTY. Правда, джазисты еще не знают, в каком формате будут выступать. Поэтому репетируют на два варианта развития событий – вживую и онлайн. Первый – мечта, которая все ближе к реальности.

"Мэрцишор" – всегда особенная атмосфера. Мы всегда к этому фестивалю подходили с юмором, сюрпризами. Ходили по залу, дарили зрителям подснежники или мандаринки. Рассказывали о себе и радовали выступлением. Программу выстраиваем так, чтобы она была интересна широкому кругу зрителей", - рассказывает руководитель Государственного квинтета LIBERTY Дмитрий Шеремет.

© Sputnik / Sorokopud Julia Дмитрий Шеремет

© Sputnik / Sorokopud Julia Григорий Мосейко

В новый сезон – с импровизацией. Приднестровский квинтет готовит новинки в своем стиле. Будет попурри на классические темы. А еще вечная музыка Леонида Утесова - в джазовом оформлении. LIBERTY сулят шоу в духе великого советского артиста - с пением и элементами хореографии.

"Нас всегда привлекают новые форматы. Есть и другие наработки на этот год и важно, что вся система творческого общения оживает. Мы уже обсудили с коллегами из других стран возможные проекты на текущий год. Например, брасс-форум. Это музыкальное сообщество, где встречаются руководители многих творческих коллективов – России, Казахстана. Беларуси и других стран. Некоторые проекты даже будут реализованы на сценической площадке России", - отмечает заслуженный артист Приднестровья Дмитрий Шеремет.

Февральская симфония

В репетиционном зале, как в библиотеке, по музыкальным полочкам, т. е. пюпитрам, разложены папки с нотами. 17 произведений ждут своих артистов. Симфонический оркестр спонтанно репетиции не проводит. В зале музыканты соберутся 8 февраля. Прежде концепцию программы должен осмыслить художественный руководитель и главный дирижер.

© Sputnik / Sorokopud Julia Дворец Республики

"Когда я узнал, что нам не только можно приступить к репетициям, но еще и выступить в зале 8 марта, это была самая большая радость за все годы, наверное. Мы были готовы ко всему – провести это концерт онлайн или в формате одного произведения записать. Ведь этой традиции уже 20 лет. Каждый год мы поздравляем женщин лучшими образцами мировой классики. Со всего мира собраны произведения – русская, французская, немецкая, американская, аргентинская, молдавская классика", - рассказывает художественный руководитель и главный и дирижер Государственного симфонического оркестра ПМР Григорий Мосейко.

У симфонического оркестра уже есть свои мартовские хиты последних 20 лет. Но февральские мотивы - 2021 несут к женскому празднику свои сюрпризы. Какую работу Queen выбрали тираспольские музыканты – не говорят. Но, чтобы "упаковать" произведение в идеальный подарок, оркестру часа хватит.

"Мы же профессиональный коллектив, новинки осваиваем быстро. Кстати, еще один сюрприз в программе – это произведение Евгения Доги. На этот раз не "Мой ласковый и нежный зверь", а "Граммофон". Дога - мой давний товарищ. И когда у нас с ним был совместный концерт в Рыбнице, ему очень понравилась идея взять этот вальс. Но он тогда сказал, что быстровато. Можно ли поспокойнее? Я, подумав, согласился. Это наши музыкансткие игры", - шутит маэстро.

© Sputnik / Sorokopud Julia Дворец Республики

Артисты настраиваются, что "Музыка любви" пройдет без колебаний. Правда, на праздничном концерте 8 марта ограничения будут – дезинфекторы, маски и безопасная рассадка зрителей. Симфонический оркестр и другие творческие коллективы готовы вернуть во "Дворец Республики" музыкальную жизнь.

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