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Находка времен фараонов в Молдове – археологи откопали и ахнули

© Photo : Ministry of Antiquities
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210209/29215968/nakhodka-vremen-faraonov-moldova-arheologi-v-shoke.html

В Глодянском районе республики молдавские археологи нашли сосуд, которому, как минимум, пять тысяч лет.

Ровно год прошел с тех пор, как в селе Кобань Глодянского района Молдовы археологи нашли зооморфный сосуд, который, по предварительным данным относится к культура Триполье-Кукутень. Изготовлен сосуд в виде животного, на голове которого есть выступы в виде рогов. По бокам сосуд украшен рельефными углублениями.

Триполье-Кукутень – археологическая общность медного века (энеолита), известна на территории Юго-Восточной Европы – Румынии, Молдовы и Украины.
© Ruptly
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Одна из наиболее ярких культурных общностей энеолита. Включает в себя культуру Кукутень (ок. 4600—3500 до н. э.) на территории румынской Молдовы и прилегающей части Трансильвании и трипольскую культуру энеолита и раннего бронзового века (середина 5-го тысячелетия до н. э. – 2650-е годы до н. э.) на территории Молдовы, лесостепи и степей Украины от долины реки Днепр и западнее.

Культура получила свое название от села Триполье Обуховского района Киевской области на Украине и села Кукутень жудеца Яссы в Румынии, где еще в конце XIX – начале XX века были исследованы два поселения этой культуры.

Исследования проводились с 1870-х гг. на территории Галиции. Сформировалась культура к середине 5-го тысячелетия до нашей эры в восточном Прикарпатье и верховьях реки Олт на основе ряда неолитических традиций востока Дунайско-Карпатского региона.

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Теги:
Молдова, археологи, находка


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