Стартовал кастинг вокального конкурса "Ты супер! 60+"

Участниками проекта "Ты супер! 60+" могут стать талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, специнтернатах, а также просто одинокие пенсионеры, по различным причинам оставшиеся без заботы родных.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Российский телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляют о начале кастинга международного конкурса "Ты супер! 60+".

Международный вокальный конкурс "Ты супер! 60+" дает шанс талантам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, познакомиться со звездами мирового уровня, а также найти себе новых друзей из разных стран мира.

Весь процесс подготовки участников к выступлению, а также само участие в конкурсе широко освещается на телеканале НТВ, в сети интернет, на сайтах Международного информационного агентства и радио Sputnik, а также в социальных сетях.

Кто может принять участие в проекте?

Участниками проекта "Ты супер! 60+" смогут стать талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, специализированных интернатах, просто одинокие пенсионеры, по разным причинам оставшиеся без заботы родных и близких, а также те, чьи дети и внуки живут в других городах/странах.

Чтобы принять участие в кастинге международного проекта "Ты супер! 60+", необходимо:

Заполнить анкету .

. Снять видео (можно на обычный мобильный телефон), в котором участник кастинга кратко рассказывает о себе (фамилия и имя, возраст, город и статус). Например: "Я Иван Иванович Иванов, живу в Новых Аненах. Мне 60 лет. Пою с 10 лет. Далее - немного рассказать о себе". Прикрепить видео к заявке.

Сделать видеозапись исполнения песен (не менее двух). Каждая видеозапись должна называться именем участника (пример: "Иван Иванович Иванов, Кишинев, название песни"). Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Прикрепить видео к заявке. НТВ Финал четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!"

Отправить подготовленные видео (представление участника и его песни - не менее двух) по адресу konkurs@sputnik.md. Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер! 60+" от (фамилия и имя кандидата)". Если видеозаписи имеют большой объем, их можно загрузить на виртуальный диск в сети Интернет (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т. д.). В этом случае важно переслать на e-mail konkurs@sputnik.md ссылки на размещенные видео. В письме также необходимо указать город и возраст участника, обязательно контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с Вами, если материалы не открываются.

Когда нужно подавать заявки

Заявки на конкурс принимаются до марта 2021 года. Результаты первого отборочного тура будут известны весной этого года. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве.

Кто оплачивает расходы?

Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Информация для контактов

Подробнее о проекте

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе представителей из Молдовы можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону(Республика Молдова).

Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. Тогда в нем принимали участие дети, оставшиеся без родительской опеки. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов.

С тех пор проект "Ты супер!" помог сотням юных звезд раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Международный вокальный проект "Ты супер! 60+" проводит телеканал НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.

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