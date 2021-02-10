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Государственный драматический театр имени Н.С. Аронецкой.

Бизнес-план единственного театра в Приднестровье: какие намечают проекты

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210210/33574200/iznes-plan-edinstvennogo-teatra-v-pridnestrove---kakie-namecaiut-proecti.html

Главная цель в 2021 году – открыть двери для публики, поскольку из-за пандемии практически весь прошлый год это учреждение культуры не работало.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Одна из основных задач на 2021 год у Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой – возобновление работы. Тем менее администрация этого учреждения совместно с региональной госслужбой по культуре разработали перечень действий при оптимистичном сценарии разрешения эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в планах на 2021 год – расширение диапазона театральных услуг. Так, планируется, что спектакли кукольников, театра юного зрителя и основного коллектива будут проходить не только на главной сцене, но и на других площадках. В частности, сейчас прорабатывается возможность заключения договоров с администрациями населенных пунктов, предприятиями и дошкольными учреждениями.

По словам главы госслужбы по культуре Марии Кырмыз, есть очень хороший опыт заключения договоров с внештатными сотрудниками театра.

Дворец Республики
© Sputnik / Irina Leahova
После карантина: как будут работать в Приднестровье театр и кинотеатры

"Администратор, который знает территорию – город и местность, сможет активизировать продажу. Понимаем, что хороша реклама, но без организации зрителя мы не справимся", – рассказала она.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, планируется больше развивать международное сотрудничество – приглашать в Приднестровье зарубежные труппы и выезжать самим.

Планируется, что в результате такой работы доходы театра вырастут на треть, материально-техническая база начнет обновляться и увеличатся заработная плата.

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Теги:
театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, Приднестровье


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