Бизнес-план единственного театра в Приднестровье: какие намечают проекты

Главная цель в 2021 году – открыть двери для публики, поскольку из-за пандемии практически весь прошлый год это учреждение культуры не работало.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Одна из основных задач на 2021 год у Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой – возобновление работы. Тем менее администрация этого учреждения совместно с региональной госслужбой по культуре разработали перечень действий при оптимистичном сценарии разрешения эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, в планах на 2021 год – расширение диапазона театральных услуг. Так, планируется, что спектакли кукольников, театра юного зрителя и основного коллектива будут проходить не только на главной сцене, но и на других площадках. В частности, сейчас прорабатывается возможность заключения договоров с администрациями населенных пунктов, предприятиями и дошкольными учреждениями.

По словам главы госслужбы по культуре Марии Кырмыз, есть очень хороший опыт заключения договоров с внештатными сотрудниками театра.

"Администратор, который знает территорию – город и местность, сможет активизировать продажу. Понимаем, что хороша реклама, но без организации зрителя мы не справимся", – рассказала она.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, планируется больше развивать международное сотрудничество – приглашать в Приднестровье зарубежные труппы и выезжать самим.

Планируется, что в результате такой работы доходы театра вырастут на треть, материально-техническая база начнет обновляться и увеличатся заработная плата.

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