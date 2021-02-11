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Грунтовый могильник.

Фото: как выглядят предметы, найденные в гробницах сарматов в Молдове

© Sputnik / Anna Sadovnikova
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210211/33584202/foto-kak-vyglyadyat-predmety-naydennye-v-grobnitsakh-sarmatov-iz-moldovy.html

Национальное агентство археологии опубликовало фотографии артефактов, обнаруженных в результате раскопок курганов, приписываемых аланским сарматам.

КИШИНЕВ, 11 февраля – Sputnik. Более 50 насыпей на древних гробницах обнаружено на территории коммуны Казаклия Чадыр-Лунгского района Гагаузской автономии.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Здесь все было полем боя: в 1944 году у Кургана Славы герои стояли насмерть
Из них 26 были исследованы в ходе спасательных раскопок в 1980-х годах С. Агульниковым и Г. Чеботаренко.

По мнению молдавских археологов, особое значение имеют два приписываемых аланам кургана, возраст которых более двух тысяч лет.

Курган - это искусственный холм конической или пирамидальной формы, сделанный из земли или камня, который некоторые древние народы возводили над могилами, где хоронили своих собратьев.

Национальное агентство археологии опубликовало фотографии объектов, обнаруженных в результате раскопок.

"Один из курганов содержал гробницу катакомбного типа, обращенную на северо-восток, со ступенчатым входом, прямоугольной могилой и сидящим скелетом", – сообщили в агентстве.

Археологи отметили, что "инвентарь гробницы был очень богат и включал среди прочего обоюдоострый железный кинжал, позолоченную ручку, два железных дискообразных фалера с позолотой снаружи, бронзовую чашу полусферической формы и римскую глиняную амфору с коническим корпусом и высокой горловиной, а также надписью, сделанной красной краской".

Pumnal de fier cu două tăişuri și falere discoidale de fier găsite într-un mormânt sarmat descoperit în Moldova
© Photo : Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Железный кинжал и два железных дискообразных фалера с позолотой.

Железный кинжал обоюдоострый, на ручке сохранились остатки деревянной сетки, покрытой сусальным золотом. У железных дискообразных фалеров внешняя часть покрыта сусальным золотом, а рельефный орнамент состоит из четырех концентрических окружностей и четырех завитков, образующих ромб посередине с острием в центре.

Amforă romană găsită într-un mormânt sarmat descoperit în Moldova
© Photo : Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Римская амфора, найденная в сарматском могильнике на территории Молдовы.

По описанию археологов, римская амфора выполнена на круге из плотной коричнево-белой пасты, с высокой и узкой шеей, утолщенной губой, коническим корпусом, снабженным горизонтальными канавками, кольцевым дном. Буквы NA начертаны красной краской на верхней части шеи. Кому это принадлежало?

Castron din bronz găsit într-un mormânt sarmat descoperit în Moldova
© Photo : Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Бронзовая чаша, найденная в сарматском могильнике на территории Молдовы.

Бронзовая чаша имеет полусферическую форму с выделенным краем, слегка вогнутым дном и тремя симметричными отверстиями под губой. На внешней поверхности стены нанесена латинская надпись, а внизу, внутри - знак в виде трех лепестков, сделанных отбиванием.

Второй курган имел главную гробницу тоже катакомбного типа, но был разграблен с древних времен.

Однако и здесь археологи обнаружили "четыре серебряные пряжки с прямоугольными или овальными пластинами, а также неполный набор частей парадной сбруи, выполненных в технике перегородки".

Catarame de argint și garnitură de piese de harnaşament de paradă găsite într-un mormânt sarmat descoperit în Moldova
© Photo : Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Серебряные пряжки с прямоугольными и овальными пластинами, а также части парадной сбруи, найденные в сарматском могильнике на территории Молдовы

Как здесь оказались сарматы?

По мнению историков, сарматы были группой иранских кочевых племен.

Говорят, что они были воинами, хорошими всадниками и лучниками и делились на племена язиги, алани, роксолани.

Сарматские племена аланов и роксоланов достигли и наших земель.

Родом из центральной части евразийской степи, сарматы начали мигрировать на запад примерно в IV и V веках до нашей эры.

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Теги:
гробницы, сарматы


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