Фото: как выглядят предметы, найденные в гробницах сарматов в Молдове

КИШИНЕВ, 11 февраля – Sputnik. Более 50 насыпей на древних гробницах обнаружено на территории коммуны Казаклия Чадыр-Лунгского района Гагаузской автономии.
По мнению молдавских археологов, особое значение имеют два приписываемых аланам кургана, возраст которых более двух тысяч лет.
Курган - это искусственный холм конической или пирамидальной формы, сделанный из земли или камня, который некоторые древние народы возводили над могилами, где хоронили своих собратьев.
Национальное агентство археологии опубликовало фотографии объектов, обнаруженных в результате раскопок.
"Один из курганов содержал гробницу катакомбного типа, обращенную на северо-восток, со ступенчатым входом, прямоугольной могилой и сидящим скелетом", – сообщили в агентстве.
Археологи отметили, что "инвентарь гробницы был очень богат и включал среди прочего обоюдоострый железный кинжал, позолоченную ручку, два железных дискообразных фалера с позолотой снаружи, бронзовую чашу полусферической формы и римскую глиняную амфору с коническим корпусом и высокой горловиной, а также надписью, сделанной красной краской".
Железный кинжал обоюдоострый, на ручке сохранились остатки деревянной сетки, покрытой сусальным золотом. У железных дискообразных фалеров внешняя часть покрыта сусальным золотом, а рельефный орнамент состоит из четырех концентрических окружностей и четырех завитков, образующих ромб посередине с острием в центре.
По описанию археологов, римская амфора выполнена на круге из плотной коричнево-белой пасты, с высокой и узкой шеей, утолщенной губой, коническим корпусом, снабженным горизонтальными канавками, кольцевым дном. Буквы NA начертаны красной краской на верхней части шеи. Кому это принадлежало?
Бронзовая чаша имеет полусферическую форму с выделенным краем, слегка вогнутым дном и тремя симметричными отверстиями под губой. На внешней поверхности стены нанесена латинская надпись, а внизу, внутри - знак в виде трех лепестков, сделанных отбиванием.
Второй курган имел главную гробницу тоже катакомбного типа, но был разграблен с древних времен.
Однако и здесь археологи обнаружили "четыре серебряные пряжки с прямоугольными или овальными пластинами, а также неполный набор частей парадной сбруи, выполненных в технике перегородки".
Как здесь оказались сарматы?
По мнению историков, сарматы были группой иранских кочевых племен.
Говорят, что они были воинами, хорошими всадниками и лучниками и делились на племена язиги, алани, роксолани.
Сарматские племена аланов и роксоланов достигли и наших земель.
Родом из центральной части евразийской степи, сарматы начали мигрировать на запад примерно в IV и V веках до нашей эры.
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