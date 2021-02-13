Видео: Киркоров – Гордиенко: Ты готова мне довериться?

Российский исполнитель и продюсер поделился подробностями первых договоренностей со своей протеже, молдавской певицей Натальей Гордиенко.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Филипп Киркоров рассказал, на каких условиях он согласился стать продюсером молдавской певицы Натальи Гордиенко на конкурсе Евровидение - 2021. Некоторые детали он раскрыл во время интервью российской телеведущей Яне Чуриковой.

По словам российской мега-звезды, на Евровидении в этом году он будет продюсировать только Гордиенко.

"Я спросил ее: ты готова довериться, ты готова стать новой Наташей Гордиенко? Ты будешь секси", – сказал во время интервью Киркоров.

Он дал понять, что всем еще предстоит удивиться, когда они услышат песню и увидят номер, с которым Гордиенко будет выступать на конкурсе.

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