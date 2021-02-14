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Поэт Григоре Виеру.

Гречаная: Григоре Виеру останется одним из лучших учителей любви к Родине

© Sputnik / Alexandr Graschenkov
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210214/33625765/grechanaya-o-vieru-on-byl-i-ostanetsya-odnim-iz-luchshikh-uchiteley-lyubvi-k-rodine.html

Тексты песен, все творчество поэта играют большую роль в нравственном воспитании, считает спикер парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Духовное достояние Григоре Виеру живо и продолжает оказывать свое благотворное воздействие на нас. Об этом написала спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная в публикации, посвященной дню рождения поэта.

"Великому Григоре Виеру сегодня исполнилось бы 86 лет. Его бесценный талант породил бы еще множество литературных шедевров, но и то огромное наследие, которое он сумел оставить нам, является поводом для безграничной гордости и источником неиссякаемого вдохновения. Он был и останется одним из лучших учителей любви к Родине", – подчеркнула в соцсети председатель парламента.

Популярность творчества поэта, по словам Гречаной, вселяет уверенность в том, что наш народ умеет сохранять национальные духовные сокровища, а любовь Родине является для нас первоочередной ценностью.

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