Гречаная: Григоре Виеру останется одним из лучших учителей любви к Родине

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Духовное достояние Григоре Виеру живо и продолжает оказывать свое благотворное воздействие на нас. Об этом написала спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная в публикации, посвященной дню рождения поэта.

"Великому Григоре Виеру сегодня исполнилось бы 86 лет. Его бесценный талант породил бы еще множество литературных шедевров, но и то огромное наследие, которое он сумел оставить нам, является поводом для безграничной гордости и источником неиссякаемого вдохновения. Он был и останется одним из лучших учителей любви к Родине", – подчеркнула в соцсети председатель парламента.

Популярность творчества поэта, по словам Гречаной, вселяет уверенность в том, что наш народ умеет сохранять национальные духовные сокровища, а любовь Родине является для нас первоочередной ценностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova