Анастасия Лазарюк: кто "ворует" песни на стихи Григоре Виеру

Известная молдавская певица, исполнявшая песни на стихи поэта, рассказала, каким он был в жизни и как записывались те композиции.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Прошло 12 лет с тех пор, как поэта Григоре Виеру больше нет с нами. Но его творения остаются навсегда живыми в наших душах. Положенную на музыку лирику поэта записывали и исполняли артисты всех поколений. Анастасия Лазарюк стала одной из первых вокалисток, которым довелось посотрудничать с "дядей Григом", как поэта называли коллеги. Она также была первой певицей из Молдовы, которая продвинула стихотворения Виеру в Румынию – через песни.

В интервью Sputnik Moldova певица рассказала, что одним из эталонных произведений Виеру является Ca prima Oară ("Как в первый раз").

"Считаю себя везучей, одной из тех, кто знал великого поэта и человека Григоре Виеру. У меня была прекрасная возможность исполнить лучшие произведения великих композиторов и авторов стихов, которые доверяли мне, новичку, после того как я записала первую песню Виеру, затем Fuga, fuga, Se-însera, Dragă Otee, Ultima Oră и другие, с которыми мне повезло", – отметила Лазарюк.

По словам артистки, для нее большая честь, что ей удалось их спеть и запустить.

"Тот факт, что эти песни потом поют другие исполнители, меня очень радует. Главная ценность этих произведений – мастера, которые их написали, поэт и композитор", – призналась собеседница Sputnik.

Как известно, Анастасия Лазарюк очень дружила с поэтом Григоре Виеру. Он доверял ей свои песни как профессионалу, однако всегда присутствовал на записи композиции.

"Виеру был очень деликатным и тонким человеком. Я всегда волновалась от его взгляда и даже когда он протягивал мне белый лист со строками, написанными им от руки. Я чувствовала огромную ответственность. В то же время его присутствие меня очень вдохновляло", – вспоминает артистка.

Лазарюк считает, что стихи Виеру настолько глубоки, что поющий их артист может вложить всю душу в каждую строчку.

"Мне очень его не хватает. Благодарна ему за все, что он мне дал. Творчество дяди Грига, как обращались к нему, останется навсегда в сердце", – подчеркнула Лазарюк.

Она стала первой певицей, которая продвинула стихи Григоре Виеру в Румынию. Как рассказала исполнительница, эти мелодии сразу приковали внимание публики и до сих пор ею любимы.

"Многие румынские исполнители взялись петь эти произведения, что является доказательством того, что в Румынии нравятся творения наших авторов. Слышала песню "Как в первый раз", которую пели в ресторанах, на фестивалях и различных шоу. Была очень счастлива, мне не из-за чего обижаться", – добавила Лазарюк.

Она также рассказала, что Виеру питала его любовь к окружающим и взаимные чувства окружающих к нему. Поэт не нуждался в словах, чтобы понимать людей, он читал их по лицу и поступкам.

Лазарюк полагает, что Григоре Виеру родился под знаком любви. Он тот, кто выразил в своих стихах любовь к стране, нации, матери, природе. 14 февраля поэту исполнилось бы 86 лет.

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