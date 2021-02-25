Фестиваль "Мэрцишор" пройдет в Кишиневе с соблюдением всех ограничений

Полтора десятка концертов пройдут в Кишиневе в рамках ежегодного фестиваля "Мэрцишор". И.о. министра образования, культуры и исследований обещает, что мероприятия будут организованы в соответствии со всеми действующими санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. С 1 по 10 марта в Кишиневе состоится 55-й ежегодный фестиваль "Мэрцишор". В рамках мероприятия Министерство образования, культуры и исследований планирует организовать 16 концертов. Об этом в рамках пресс-конференции заявила и. о. главы ведомства Лилия Поголша. При необходимости концерты будут проходить без физического присутствия зрителей.

В торжественном открытии фестиваля примут участие композитор Евгений Дога, группа "Здоб ши Здуб", музыкант Николае Ботгрос, Оркестр Национальной филармонии, известные молдавские исполнители.

По словам Поголши, количество зрителей в концертных залах не будет превышать 250, приглашения на все художественные мероприятия в течение десяти дней фестиваля получат работники сферы здравоохранения.

"16 концертов пройдут в театрально-концертных залах столицы. Фестиваль откроется 1 марта праздничным концертом. Концерт 2 марта в Органном зале впервые будет посвящен исключительно молдавским врачам. Сотрудники медицинской системы также получат приглашения на другие концерты, включенные в программу фестиваля ", - сказала министр образования, культуры и науки.

Лилия Поголша уточнила, что в этом году в рамках "Мэрцишора" пройдут традиционные концерты с участием самых известных оркестров и ансамблей.

"Несмотря на пандемию и ограничения, мы хотим, чтобы на сценах в Кишиневе присутствовали гости из Украины, Румынии, Германии, России и Испании".

Однако министр заявила, что организаторы мероприятия будут строго соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

"Ситуация с пандемией требует соблюдения строгих санитарных мер и ограничения количества зрителей до 250 человек. Всем, кто придет на торжественное открытие и концерт, посвященный врачам, будут предоставлены защитные маски. Если ситуация с пандемией ухудшится, мы выполним решение Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении и концерты пройдут без физического присутствия зрителей, они будут транслироваться онлайн ", - сказала Лилия Поголша.

Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" проводится в нашей стране с 1967 года, его организацией занимается Министерство образования, культуры и исследований. В рамках фестиваля в Кишиневе и по всей республике проходят мероприятия с участием отечественных и зарубежных исполнителей и творческих коллективов.

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