Как пройдет фестиваль "Мэрцишор" после введения новых запретов

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. После того, как Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья запретила проведение театрально-концертных мероприятий с присутствием зрителей, организаторы 55-го Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор" сообщили, что мероприятие все же состоится.
"Дорогие друзья, с сожалением сообщаем, что у нас не получится встретиться с вами в Национальном дворце на 55-м Международном музыкальном фестивале "Мэрцишор". Согласно решению властей, мероприятия будут проходить без зрителей. Присоединяйтесь к нам, смотря концерты дома", - говорится в сообщении OCI Moldova-Concert.
Подобное обращение опубликовали и на странице Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.
"В связи с пандемией COVID-19 и продлением до 15 апреля чрезвычайного положения в здравоохранении концерты, запланированные в рамках фестиваля "Мэрцишор", пройдут без публики. Те, кто купил билеты, могут обратится в кассу, и вам вернут деньги", - отметили в администрации филармонии.
На 55-й юбилейный фестиваль пригласили Николае Ботгроса, группу Здоб ши Здуб, симфонические оркестры Национальной филармонии и общественной телекомпании, Национальный камерный оркестр и хор, хоровую капеллу "Дойна", ансамбль "Брио Сонорес", композитора Евгения Догу и других известные молдавских исполнителей и музыкантов.
Организаторы также объявили, что один из концертов будет посвящен врачам, которые с марта 2020 года находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>