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Открытие фестиваля Мэрцишор 2020.

Как пройдет фестиваль "Мэрцишор" после введения новых запретов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210227/33802741/kak-proydet-festival-martsishor-posle-vvedeniya-novykh-zapretov.html

Все 16 праздничных концертов фестиваля "Мэрцишор" пройдут без зрителей, их покажут в социальных сетях и на общественном телеканале.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. После того, как Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья запретила проведение театрально-концертных мероприятий с присутствием зрителей, организаторы 55-го Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор" сообщили, что мероприятие все же состоится.

Мэрцишор
© Sputnik / Mihai Caraus
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Концерты тем не менее проведут без присутствия гостей. Все представления покажут в режиме онлайн и по общественному телевидению. Те зрители, кто уже приобрел билеты, могут возвратить их в кассы и вернуть свои деньги.

"Дорогие друзья, с сожалением сообщаем, что у нас не получится встретиться с вами в Национальном дворце на 55-м Международном музыкальном фестивале "Мэрцишор". Согласно решению властей, мероприятия будут проходить без зрителей. Присоединяйтесь к нам, смотря концерты дома", - говорится в сообщении OCI Moldova-Concert.

Подобное обращение опубликовали и на странице Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

"В связи с пандемией COVID-19 и продлением до 15 апреля чрезвычайного положения в здравоохранении концерты, запланированные в рамках фестиваля "Мэрцишор", пройдут без публики. Те, кто купил билеты, могут обратится в кассу, и вам вернут деньги", - отметили в администрации филармонии.

Женщина в общественном транспорте
© Photo : Miroslav Rotari
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Традиционный Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" пройдет с 1 по 10 марта.  

На 55-й юбилейный фестиваль пригласили Николае Ботгроса, группу Здоб ши Здуб, симфонические оркестры Национальной филармонии и общественной телекомпании, Национальный камерный оркестр и хор, хоровую капеллу "Дойна", ансамбль "Брио Сонорес", композитора Евгения Догу и других известные молдавских исполнителей и музыкантов.

Организаторы также объявили, что один из концертов будет посвящен врачам, которые с марта 2020 года находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

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