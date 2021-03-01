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Композитор Евгений Дога

Евгений Дога 1 марта отмечает день рождения

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210301/33809063/evgeniy-doga-1-marta-otmechaet-den-rozhdeniya.html

Евгений Дога — народный артист СССР, лауреат госпремии СССР, госпремии Республики Молдова, кавалер Ордена Республики.

Знаменитый молдавский и советский композитор Евгений Дога отмечает в понедельник, 1 марта, 84-летие.

Încheierea Anului Familiei și aniversarea a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc
© Sputnik / Miroslav Rotari
Композитор Евгений Дога

Дога — автор трех балетов "Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго", оперы "Диалоги любви", более 100 инструментальных и хоровых сочинений, музыки к 13 спектаклям, радиопостановкам, более чем к 200-м фильмам, к более 260 песен и романсов, более 70 вальсов.

Также Дога написал музыку для открытия и церемонии закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи.

2007 год, когда композитор отметил свой 70-летний юбилей, был провозглашен в Молдове Годом Евгения Доги.

Евгений Дмитриевич — почетный гражданин Кишинева, его именем названа музыкальная школа и улица в столице Молдовы. Он — автор музыки к композиции "Мой белый город", исполненной Софией Ротару и ставшей гимном столицы.

Два вальса композитора, в том числе и вальс из кинофильма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", вошли в топ-200 лучших классических произведений всех времен.

Дога — заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, народный артист МССР, народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и госпремии МССР, премии Ленинского комсомола МССР имени Бориса Главана, госпремии Республики Молдова, кавалер Ордена Республики.

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