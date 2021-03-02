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Фестиваль Мэрцишор

Такого за 55 лет не было: как прошло открытие фестиваля "Мэрцишор" в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210302/33830000/Takogo-za-55-let-ne-bylo-kak-proshlo-otkrytie-festivalya-Mertsishor-v-Moldove.html

В Молдове открылся 55-й Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" – в этом году из-за пандемии все мероприятия в рамках этого праздника проходят в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В Молдове состоялось открытие 55-го Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор". Мероприятие прошло в здании Национального дворца имени Николая Сулака без присутствия зрителей в зале. Трансляция концерта велась по общественному телевидению и в социальных сетях. Такие меры были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Inaugurarea festivalului „Mărțișor”
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Фестиваль "Мэрцишор"

В концерте приняли участие Национальный симфонический оркестр общественной компании "Телерадио Молдова", симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, национальный камерный оркестр Органного зала Кишинева, государственная академическая хоровая капелла "Дойна", группы Brio Sonores, Zdob și Zdub, Acord, а также артисты Евгений Дога, Николай Ботгрос, Корнелиу Ботгрос, Андрей Жилиховский, Наталья Танасийчук, Лилия Истратий, Кристофор Алдя-Теодорович и другие.

Inaugurarea festivalului „Mărțișor”
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Евгений Дога на фестивале "Мэрцишор"

Международный фестиваль "Мэрцишор-2021" проходит в Молдове с 1 по 10 марта. За этот период состоится несколько музыкальных концертов, которые пройдут в онлайн-режиме. Мероприятия организованы Министерством образования, культуры и исследований при сотрудничестве с госпредприятием Moldova-Concert, Национальной филармонией имени Сергея Лункевича, Национальным театром оперы и балета имении Марии Биешу и Органным залом.

Inaugurarea festivalului „Mărțișor”
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Фестиваль "Мэрцишор"

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