Такого за 55 лет не было: как прошло открытие фестиваля "Мэрцишор" в Молдове

В Молдове открылся 55-й Международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" – в этом году из-за пандемии все мероприятия в рамках этого праздника проходят в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В Молдове состоялось открытие 55-го Международного музыкального фестиваля "Мэрцишор". Мероприятие прошло в здании Национального дворца имени Николая Сулака без присутствия зрителей в зале. Трансляция концерта велась по общественному телевидению и в социальных сетях. Такие меры были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В концерте приняли участие Национальный симфонический оркестр общественной компании "Телерадио Молдова", симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, национальный камерный оркестр Органного зала Кишинева, государственная академическая хоровая капелла "Дойна", группы Brio Sonores, Zdob și Zdub, Acord, а также артисты Евгений Дога, Николай Ботгрос, Корнелиу Ботгрос, Андрей Жилиховский, Наталья Танасийчук, Лилия Истратий, Кристофор Алдя-Теодорович и другие.

Международный фестиваль "Мэрцишор-2021" проходит в Молдове с 1 по 10 марта. За этот период состоится несколько музыкальных концертов, которые пройдут в онлайн-режиме. Мероприятия организованы Министерством образования, культуры и исследований при сотрудничестве с госпредприятием Moldova-Concert, Национальной филармонией имени Сергея Лункевича, Национальным театром оперы и балета имении Марии Биешу и Органным залом.

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