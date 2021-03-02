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Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

Видео: Наталья Гордиенко представит песню, с которой поедет на Евровидение

© Photo : Facebook / Natalia Gordienko
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210302/33835851/video-natalya-gordienko-predstavit-pesnyu-s-kotoroy-poedet-na-eurovision.html

Филипп Киркоров в компании звезд российского шоу-бизнеса раскрыл еще одну подробность подготовки молдавской певицы к Евровидению. Теперь известна дата презентации клипа на песню, с которой Гордиенко отправится покорять Европу.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров пригласил звезд российского шоу-бизнеса на презентацию клипа Натальи Гордиенко Sugar ("Сахар"), с которой она выступит на Евровидении–2021. 

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

В числе прочих Киркоров пригласил на премьеру своих коллег по судейской коллегии одной из российских шоу-программ: певицу Валерию, шоуменов Тимура Родригеса и Александра Ревву, а также телеведущую Регину Тодоренко. 

"Вот так мы сегодня приглашаем моих близких друзей на красивую презентацию", – заключил Киркоров. 

Напомним, что Киркоров в этом году станет продюсером Натальи Гордиенко на конкурсе "Евровидение – 2021". Певец уже заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Гордиенко.

Официальная презентация песни запланирована на 4 марта. 

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