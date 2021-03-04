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Презентация песни Гордиенко

Гордиенко передала Sputnik Молдова привет с презентации песни для "Евровидения"

© Sputnik
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210304/33869712/gordienko-peredala-poklonnikam-privet-s-prezentacii-pesni-dlya-evrovideniya.html

В этом году продюсером молдавской исполнительницы на конкурсе "Евровидение – 2021" стал знаменитый российский певец Филипп Киркоров.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Наталья Гордиенко передала привет всем своим поклонникам и Sputnik Молдова с презентации клипа Sugar ("Сахар"), с которой она выступит на Евровидении–2021.

Наталья обещала зрителям, что сделает все возможное, чтобы выступить на самом высоком уровне в европейском песенном конкурсе.

Презентация песни прошла в московском театре Crave. На презентацию пришли звёзды российского шоу-бизнеса: Тимати, блогер Дава, Анна Плетнева, Лолита Милявская, Согдиана, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Егор Крид.

В этом году продюсером Натальи Гордиенко на конкурсе "Евровидение – 2021" стал Филипп Киркоров. Знаменитый российский певец уже заявил, что на нынешнем международном музыкальном мероприятии он будет продюсировать только Гордиенко.

Гордиенко уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20 место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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