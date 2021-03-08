Ян Райбург - о женщинах, музыке и мелодии весны

За свою музыкальную карьеру известный композитор создал около 400 песен, не менее половины которых посвящены женщинам.

По случаю 8 Марта в рамках программы Sputnik Matinal молдавский композитор Ян Райбург рассказал о мелодиях и хитах, посвященных женщинам.

Артист признался: его часто спрашивали об отношениях с "Еленой, Анжелой, Феличией" и другими лирическими героинями песен, автором которых он был.

"Все думают, что, если вы поете о женщинах, носящих то или иное имя, это означает, что у вас были отношения с этими женщинами в реальной жизни. Авторство не одного текста моих песен принадлежит поэтам - возможно, они имели какое-то отношение к этим женщинам... Я же написал много песен о женщинах, но в глобальном смысле", - признался Ян Райбург.

Композитор утверждает, что в творческом процессе его очень вдохновляли представительницы прекрасного пола, которые его окружали.

"Какой я вижу женщину - я очень хорошо помню свою бабушку, свою мать, женщин, которые окружали меня. Женщина может быть разной. Задача мужчины - увидеть рядом с собой в первую очередь женщину, а не монстра или босса, который указывает на то и это. Многое зависит от мужчины", - говорит музыкант.

На протяжении своей музыкальной карьеры Ян Райбург сотрудничал со многими известными молдавскими поэтами и сам писал тексты песен.

"Я начал писать музыку, основываясь на готовых текстах. Сотрудничал с Виеру, с Матковски. Но я также сам писал тексты, которые превратились в хиты", - говорит он.

Композитор признается, что текст имеет важное значение для песни как композиции, цельного произведения.

"Музыка и стихотворный текст песни должны быть в паре. Припев - кульминация композиции. Стихотворение может быть очень хорошим, но, будучи положено на мелодию, оно теряется", - говорит Райбург.

Поделился маэстро и секретами вдохновения. По его словам, часто оно приходит и посреди ночи.

"Я могу проснуться и в 3 часа ночи - сделать какие-то заметки. Иначе боюсь забыть их до утра", - признается музыкант.

Впервые собственные песни Ян Райбург стал исполнять, когда пришел в в ансамбль "Норок" под руководством Михая Долгана, в этом коллективе он работал в 1989-1990 годах. За 40 лет творческой деятельности выпустил 22 компакт-диска, из которых 5 - на русском языке и 17 - на молдавском, а также диск инструментальной музыки. Автор эстрадных шлягеров "Дарите женщинам цветы", "Играй, скрипач", Sărut femeie mâna ta и других.

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