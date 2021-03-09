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Михай Ермолаевич Волонтир

Незабываемый Будулай: Девятого марта Михаю Волонтиру исполнилось бы 87 лет

© Sputnik / Владимир Родионов
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210309/33914028/nezabyvaemyy-budulay-9-marta-volontiru-ispolnilos-by-87-let.html

В этот день родился один из самых талантливых наших земляков. Михай Волонтир ушел из жизни 6 лет назад, а в этот день ему исполнилось бы 87 лет.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Девятого марта 1934 года родился выдающийся молдавский и советский артист Михай Волонтир. В этот день ему бы исполнилось 87 лет. 

Широкому зрителю Волонтир известен как артист кино, в частности, в память людей врезались сыгранные им на экране молдавский господарь Дмитрий Кантемир, цыган Будулай, десантник Волентир и другие актерские работы.

За свою продолжительную карьеру он сыграл более 120 главных ролей в театре, делал собственные постановки и даже исполнял песни. 

Михай Волонтир
© Sputnik / Владимир Родионов
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При этом у Волонтира не было специального профильного образования: он окончил педагогическое училище в Оргееве и даже некоторое время работал учителем. 

В 1957 году в Бельцах открылся Музыкально-драматический театр (ныне Национальный театр имени Василе Александри), в учебную труппу которого среди прочих был приглашен и Волонтир. Молодого учителя заметили во время одного из смотров художественной самодеятельности. В театре в Бельцах Волонтир прослужил всю жизнь и, даже будучи тяжелобольным, продолжал работать в нем. 

До конца своей жизни он не оставлял надежды снять фильм "Странник" по собственному сценарию, но так и не смог найти нужную сумму, чтобы начать съемки.

Были в планах Волонтира и новые спектакли, но проблемы со здоровьем не позволили этому реализоваться.

Страницы биографии 

Михай Волонтир родился в селе Глинжень, закончил школу в Оргееве. Начиная с 1957 года работал в Музыкально-драматическом театре Бельц (в настоящее время – Национальный театр Бельц). Дебютировал в комедии "Кирица в Яссах" по пьесе В. Александри. На сцене этого театра Волонтир сыграл более 120 главных ролей. 

Дебют Волонтира в кино состоялся в 1967 году в фильме режиссера Г. Водэ "Нужен привратник", снятый на киностудии "Молдова-фильм", в котором Волонтир сыграл роль Ивана Турбинкэ. Фильмами, принесшими Волонтиру кинематографическую славу, стали "Дмитрий Кантемир" и, конечно же, роль Будулая в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая".

  • Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма Это мгновение
    Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма "Это мгновение"
    © Sputnik / Г. Клейман
  • Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма Это мгновение
    Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма "Это мгновение"
    © Sputnik / Г. Клейман
  • Репетиция в Бельцском молдавско-русском музыкально-драматическом театре. В центре - Михай Волонтир, народный артист СССР, 1985 год.
    Репетиция в Бельцском молдавско-русском музыкально-драматическом театре. В центре - Михай Волонтир, народный артист СССР, 1985 год.
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Михай Волонтир, народный артист СССР, во время репетиции спектакля
    Михай Волонтир, народный артист СССР, во время репетиции спектакля
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Артисты на сцене Молдавско-русского музыкально-драматического театра (г.Бельцы) после спектакля.
    Артисты на сцене Молдавско-русского музыкально-драматического театра города Бельцы после спектакля.
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Михай Волонтир
    Михай Волонтир
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Сцена из спектакля Самый добрый человек
    Сцена из спектакля "Самый добрый человек"
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Михай Волонтир и Александр Лазарев
    Михай Волонтир и Александр Лазарев во время съемок художественного фильма "Дмитрий Кантемир"
    © Sputnik
  • Актер Михай Волонтир
    Актер Михай Волонтир
    © Sputnik / Владимир Родионов
  • Народный артист СССР Михаил Волонтир
    Народный артист СССР Михаил Волонтир
    © Sputnik
  • Народный артист СССР Михай Волонтир
    Народный артист СССР Михай Волонтир
    © Sputnik / Владимир Родионов
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© Sputnik / Г. Клейман
Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма "Это мгновение"

Среди наград и званий Волонтира – народный артист Молдавской ССР, народный артист СССР, Doctor honoris causa, кавалер Ордена Республики, звание "За заслуги в продвижении культурных ценностей Республики Молдова", почетный гражданин города Бельцы, почетный гражданин Шолданештского района, почетный гражданин Кишинева. В 2000 году Академией наук Молдовы был признан лучшим актером в молдавском кино.

Михай Волонтир похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.

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