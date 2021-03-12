Ушел из жизни Николае Дабижа: он заразился COVID-19

Академик Николае Дабижа несколько дней назад был госпитализирован после получения положительного результата теста на COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Молдавский поэт Николае Дабижа ушел из жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Влад Мискевка.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи Дорина Арсене.

На данный момент известно, что поэт несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус.

Его поместили в реанимацию больницы скорой помощи из-за осложнений, вызванных COVID-19. Дабиже было 72 года.

Николае Дабижа дебютировал в литературе со сборником "Третий глаз" (1975), в том же году он окончил Кишиневский государственный университет.

В 1972-1975 годах работал редактором на Национальном телевидении, с 1975 по 1984 год был заведующим отделом литературы журнала "Нистру", затем в 1984-1986 годах работал главным редактором журнала творческой молодежи "Оризонтул", а с 1986 года по настоящее время был главным редактором еженедельника "Литература и искусство".

Также он был членом Союза писателей и журналистов Республики Молдова. Активно сотрудничал с киностудией "Молдова-фильм" в качестве сценариста и переводчика для дубляжа фильмов.

Дабижа был почетным членом Румынской академии, членом-корреспондентом Академии наук Молдовы, кавалером Ордена Республики (1995) и

Ордена Почета (2009).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova