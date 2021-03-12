Спиридон Вангели жив: информацию о его смерти опровергли

Объявление о кончине известного молдавского писателя сделали во время заседания парламента. Затем, также во время пленума, эту информацию опровергли.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Молдавский писатель Спиридон Вангели жив. Он переведен из интенсивной терапии, заявила и. о. главы Минздрава Татьяна Затык во время заседания парламента.

"Вангели переведен в департамент к госпоже Зинаиде Алексе. Он под контролем, наблюдаем дальше состояние его здоровья" – уточнила Затык.

Такое заявление Затык сделала в опровержении ранее появившейся информации о смерти литератора. Объявление в ходе пленума сделала председатель парламента Зинаида Гречаная.

"Вынуждена сообщить, с большим сожалением, что скончался и великий Спиридон Вангели. Поэтому предлагаю вам и сейчас объявить минуту молчания", – сказала тогда Гречаная.

Ранее парламентарии уже почтили память Николае Дабижи, о смерти которого стало известно в пятницу утром.

Затем некоторые депутаты отметили, что информация про Вангели может быть недостоверной.

После опровержения Гречаная принесла извинения писателю и пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.

"Прошу санкционировать, даже если это массмедиа, тех, кто распространяет недостоверные новости, включая то, что касается жизни и здоровья граждан. Да простит нас Спиридон Вангели. Желаем ему много лет жизни, здоровья, и пусть он радует нас своими произведениями", – заключила Гречаная.

Позднее появилась информация из Республиканской клинической больницы "Тимофей Мошняга", где лечится Вангели.

"Он находится в отделении COVID-19, состояние средней тяжести, стабильное", – уточнили в РКБ. Там добавили, что он не подключен к аппарату ИВЛ.

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