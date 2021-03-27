Забытые театры старого Кишинева

Село отличается от деревни наличием церкви. А город отличается от скопления домов наличием театра. За всю историю Кишинева театры в нем рождались, развивались и умирали. Вспомним некоторые из них.

"Театр. – Подумать только, что Бог, который видит все, обязан смотреть и это!". Жюль Ренар.

Вероятно, первым кишиневским театром был маленький частный театр статского советника Гроссмана. Возник он 60-е годы XIX века и находился на пресечении нынешних улиц Колумна и Эминеску. Фотографий первого кишиневского театра нет. Хотя не исключено, что когда-нибудь они обнаружатся.

Другой театр знаменит. Театр "Благородное собрание" был построен в 1870 году и вмещал 800 человек – немало. В 1921 году он стал "Национальным театром". Позже его начали перестраивать в кинотеатр, но не успели, началась война и стало не до кино. Закончили уже при другой власти – это всем известный, "главный" кинотеатр Кишинева "Патрия". Часть здания нынешнего кинотеатра осталась от того самого "Благородного собрания".

© Photo : Мой город Кишинев Здание "Благородное собрание", Кишинев, 1917 год

На афише "Национального театра" при желании можно рассмотреть фамилию – В.Вронский. Об этом персонаже нужно рассказать подробнее, он сыграл важную роль в театральном искусстве, а в наше время незаслуженно забыт.

"Жизнь в театре — всего лишь один сезон, а сезон —это целая жизнь". Джозеф Манкевич.

Василий Вронский – популярный русский актер, исколесивший еще до революции с гастролями всю Россию. После октября 1917 года из Берлина перебрался в Кишинев, находящийся тогда в составе Королевской Румынии, и быстро стал ведущим актером русского театра "Колизей".

Позже он основал передвижной театр и ездил с ним по Бессарабии. В конце 30-х Сигуранца уличила некоторых актеров гастролирующей в Кишиневе советской театральной труппы в шпионаже в пользу СССР. Вронского допрашивали, у русских театров начались серьезные проблемы.

© Public Domain Василий Вронский

Во время Второй мировой Вронский перебрался в Одессу и, будучи знакомым по Кишиневу с примаром Г.Пынтей, добился открытия в городе в 1942 году русского театра. Вронский старался быть аполитичным и лавировал меж идеологий тоталитаризма, пытаясь заниматься чистым искусством, но это ему не помогло. В 1944 он был арестован и в 1952 году умер в одной из колоний. Реабилитирован в 1996 году.

Пушкинская аудитория – еще один исчезнувший кишиневский театр. Грандиозное здание находилось на современной улице Матеевич, сейчас на его месте один из корпусов государственного университета.

© Photo : Мой город Кишинев Пушкинская аудитория, Кишинев, начало ХХ века

Театр был построен в 1900 году по проекту архитектора Михаила Чекеруль-Куша, спроектировавшего Органный зал. К сожалению, через несколько десятилетий здание сгорело.

Театры возникали и исчезали, информация про некоторые из них почти отсутствует.

© Photo : Мой город Кишинев Афиша театра Одеон, Кишинев

“Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра”. Николай Гоголь.

В недавнее время театры тоже появлялись и исчезали. Например, сад-театр "Победа". Располагался он на месте здания правительства в самом "сердце" города в полуразрушенном здании резиденции митрополита сразу после войны.

Уже в 1959 году здание снесли из-за развернувшейся грандиозной стройки.

"Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше". Константин Станиславский.

Знаменитый кукольный театр "Ликурич" к счастью, никуда не исчез – он мигрировал в пределах города. Располагался он и в этом замечательном здании церкви, возвышавшейся напротив Национальной библиотеки.

© Photo : Мой город Кишинев Бывшая Андреевская церковь при 1-й мужской гимназии, Кишинев

Позже он находился в старом крыле здания бывшей 34 школы.

© Photo : Мой город Кишинев Здание детского приюта Бальша (34 школы) Кишинев

"Если в театре ставится только классика, знайте – театр умер". Владимир Немирович-Данченко.

А совсем недавно в Кишиневе действовал еще один знаменитый театр – "Данко", позже переименованный в "Босх". И тоже в здании церкви – Харлампиевской. Существовал он с середины 70-х до 1993 года, когда здание вернули служителям культа.

© Photo : Мой город Кишинев Здание Харлампиевской церкви, Кишинев

Актеры этого театра, разъехавшиеся по миру, и сейчас в социальных сетях обсуждают театральное прошлое и вспоминают смелые и авангардные на тот момент постановки.

Разумеется, в данной статье нет информации про все кишиневские театры, канувшие в лету. Но старые фотографии, афиши и другие артефакты прошлого продолжают всплывать, так что история исчезнувших кишиневских театров совсем не закончена.

“Когда общество не имеет идеалов — театр ему не нужен”. А.Джигарханян.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com