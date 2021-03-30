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Наталья Гордиенко.

Евровидение-2021: в каком полуфинале и под каким номером выступит Гордиенко

© Sputnik / Yana Zaharova
Культура
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Тема:
Молдова на Евровидении (82)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210330/34187400/evrovidenie-2021-v-kakom-polufinale-i-pod-kakim-nomerom-vystupit-gordienko.html

Популярный международном песенный конкурс состоится в этом году 18-22 мая в голландском городе Роттердам.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Стала известна программа выступления молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко на Евровидении-2021.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, представительница Молдовы выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером. 

Вместе с ней на этом этапе выступят и представители Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии и Швейцарии. 

За два дня до этого в первом полуфинале участники предстанут перед зрителями и жюри в следующем порядке: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. 

Продюсером Гордиенко на конкурсе выступает российский певец Филипп Киркоров.  

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко показала фото с репетиций в Афинах перед Евровидением

В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

Евровидение-2021 пройдет в нидерландском городе Роттердаме. 
Первый полуфинал состоится 18 мая, второй полуфинал - 20 мая. Победителя выберут 22 мая.

Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс-2020 пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

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Тема:
Молдова на Евровидении (82)

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