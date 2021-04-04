Григоре Григориу, Лойко Зобару из "Табор уходит в небо", исполнилось бы 80

Заслуженный артист Молдавской СССР, Григориу обрел всесоюзную известность после выхода ленты Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо" по ранним рассказам Максима Горького.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Известному молдавскому актеру театра и кино, заслуженному артисту МССР, кавалеру ордена "Трудовая Слава" Григоре Григориу исполнилось бы 80 лет.

Яркий, талантливый и запоминающийся артист проснулся знаменитым после выхода на экраны ленты Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо": в 1976 году фильм стал лидером проката в СССР, а позже получил главный приз Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне - "Золотую раковину".

Григоре Григориу родился 4 апреля 1941 года в Каушанах. По окончании местной школы какое-то время проработал грузчиком на железной дороге. Но призванием своим выбрал служение театру. Поначалу играл на любительской сцене Народного театра в родных Каушанах. В 1959 году после участия в конкурсе республиканского драмтеатра в Бельцах был принят туда на работу, где прослужил 6 лет.

С 1965 по 1970 годы работал в телевизионном театре "Диалог", с 1970 года - в республиканском театре юного зрителя "Лучафэрул".

Несмотря на многочисленные роли в театре, подлинную известность артисту принес кинематограф, в частности, работа с известным молдавским режиссером Эмилем Лотяну.

В 1966 году Григориу начал сотрудничать с киностудией "Молдова-Фильм" и дебютировал в ленте Лотяну "Красные поляны" - эта работа принесла актеру первый кинематографический трофей.

Дальше были фильмы "Марианна", (1967), "Аннычка" (1969), "Десять зим за одно лето" (1970), "Крутизна" (1971), "Офицер запаса" (1972), "Земля, до востребования", "Последний гайдук" (1973).

В 1980 году вместе с Софией Ротару снялся в ленте "Где ты, любовь?".

В творческой копилке Григориу - более 50 фильмов производства "Молдова-Фильм" и других студий бывшего СССР, а также три ленты, снятые на студии DEFA, Германия.

В 1977 году актер получил Гран-при Международного кинофестиваля в Праге за лучшую мужскую роль в фильме "Табор уходит в небо". В 1976 году Григориу было присвоено почетное звание заслуженного артиста МССР, в 1992 году он был награжден медалью "За гражданские заслуги", а в 2002 году - орденом "Трудовая Слава".

С 2012 года имя актера носит школа в селе Кырнашень Каушанского района. А в 2018 году в Каушанах именем Григориу был назван кинотеатр.

Жизнь артиста оборвалась 20 декабря 2003 года - он погиб в автокатастрофе недалеко от села Паланка Штефан-Водского района.

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