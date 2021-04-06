16:46 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Борис Бекет

Скончался известный молдавский актер Борис Бекет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
128 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210406/34279683/skonchalsya-izvestnyy-moldavskiy-akter-boris-beket.html

Он не дожил и до 70 лет: скончался молдавский актер Борис Бекет – брат актера и писателя Петра Бекета.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Молдавский актер театра и кино Борис Бекет скончался 6 апреля. Ему было 68 лет. Об этом сообщила советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Борис Бекет родился 7 февраля 1953 года в селе Вадул-Лека Теленештского района. В период с 1971 по 1975 год он учился в Институте искусств в Кишиневе. С 1977 по 1985 год играл на сцене Национального театра имени В. Александри в Бельцах, а затем - в Поэтическом театре Кишинева (ныне театр имени А. Матеевича). В кино актер дебютировал на студии "Молдова-фильм" в 1983 году. Он играл как главные, так и второстепенные роли в кинолентах режиссеров Василе Паскару, Николае Гибу, Бориса Конунова, Валериу Гачу. 

Бекет сыграл, в частности, в таких фильмах, как "Найди на счастье подкову", "Тихая застава", "Ваш специальный корреспондент", "Коршуны добычей не делятся", "Западня", "Без надежды надеюсь", "Троица". Одни из последних работ актера – фильм "Милика" режиссера Валериу Жереги (2015 год) и короткометражка Иона Борша One More One Less (2018 год).

В 1991 году Борис Бекет получил звание заслуженного артиста. Был женат на актрисе Маргарите Назаркевич.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться