Скончался известный молдавский актер Борис Бекет

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Молдавский актер театра и кино Борис Бекет скончался 6 апреля. Ему было 68 лет. Об этом сообщила советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Борис Бекет родился 7 февраля 1953 года в селе Вадул-Лека Теленештского района. В период с 1971 по 1975 год он учился в Институте искусств в Кишиневе. С 1977 по 1985 год играл на сцене Национального театра имени В. Александри в Бельцах, а затем - в Поэтическом театре Кишинева (ныне театр имени А. Матеевича). В кино актер дебютировал на студии "Молдова-фильм" в 1983 году. Он играл как главные, так и второстепенные роли в кинолентах режиссеров Василе Паскару, Николае Гибу, Бориса Конунова, Валериу Гачу.

Бекет сыграл, в частности, в таких фильмах, как "Найди на счастье подкову", "Тихая застава", "Ваш специальный корреспондент", "Коршуны добычей не делятся", "Западня", "Без надежды надеюсь", "Троица". Одни из последних работ актера – фильм "Милика" режиссера Валериу Жереги (2015 год) и короткометражка Иона Борша One More One Less (2018 год).

В 1991 году Борис Бекет получил звание заслуженного артиста. Был женат на актрисе Маргарите Назаркевич.

