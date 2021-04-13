"Хедерлеза" не будет – пандемия может лишить гагаузов национального праздника

Традиционно 6 мая гагаузы отмечают национальный праздник "Хедерлез". В этом году юбилейный, 30-й фестиваль из-за пандемии пройдет без зрителей.

КОМРАТ, 13 апр - Sputnik, Максим Топал. Исходя из эпидемического положения, в котором находится на данный момент Молдова, и режима чрезвычайного положения, введенного парламентом, традиционный национальный гагаузский праздник "Хедерлез" пройдет в онлайн-формате.

Каким он будет – Sputnik рассказала начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова. По ее словам, "все учреждения культуры автономии заняты подготовкой концертно-развлекательной программы праздника".

"Мы подготовим вокальные номера, театрализованные постановки наших обрядов и обычаев, расскажем историю возникновения самого aестиваля", - сказала Марина Семенова.

Концертная программа запланирована на пять часов. В ней примут участие звезды гагаузской эстрады всех возрастов. К подготовке праздника привлечены все Дома культуры, музеи и творческие коллективы.

Изюминкой фестиваля станет клип под гимн праздника "Хедерлез", в съемках которого примут участие 250 артистов. Несмотря на серьезную подготовку, работники сферы культуры сетуют на то, что "сил вкладывается в разы больше, но онлайн-концерты не заменят живых встреч".

"Мы очень хотим, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы гагаузы одной большой семьей собирались на конеферме в Чадыр-Лунге, где традиционно проходит этот фестиваль. Очень хотим, чтобы к нам приезжали гости, туристы. Будем надеяться, что хотя бы Фестиваль вина в ноябре мы сможем отпраздновать, как и раньше", - добавила Семенова.

Ежегодно фестиваль "Хедерлез" собирал тысячи гостей из Молдовы и разных стран мира. Приезжающих встречали подарками, развлекали конкурсами, играми-забавами. На празднике организовывали дегустацию национальных блюд и ароматного гагаузского вина. Обязательный атрибут этого праздника - конные скачки на ипподроме в Чадыр-Лунге.

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